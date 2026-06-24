Дефицит горючего и выборы под угрозой: Зеленский раскрыл данные разведки по кризису в РФ

В России могут отменить выборы в Госдуму / © Getty Images

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В России рассматривают возможность перенесения или даже отмены парламентских выборов, запланированных на сентябрь 2026 года.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на данные украинской разведки.

По словам главы государства, российские власти сталкиваются с растущими экономическими и социальными проблемами, которые становятся все более заметными на фоне войны против Украины.

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«Русские спецслужбы уже даже предлагают перенести или вообще упразднить ритуал избрания „Единой России“ в Госдуму. Их очередная имитация выборов была запланирована на сентябрь и сейчас мы видим по докладам разведки, что в России не уверены в процессах на сентябрь», — сказал Зеленский.

Президент отметил, что одним из признаков нарастания внутреннего кризиса есть проблемы с обеспечением топливом. По данным украинской разведки, дефицит бензина и дизельного горючего уже фиксируется в более чем 60 регионах России.

Рост цен на горючее в РФ

«Уже в более чем 60 российских регионах есть дефицит горючего, есть также сильный рост цен на бензин, цен на дизель, если они, конечно, налицо», — подчеркнул президент.

Зеленский связал ухудшение ситуации в России с решением Кремля продолжать войну против Украины, несмотря на международное давление и предложения по переговорам.

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По его словам, Москва отказывается от реальных шагов к прекращению боевых действий и не реагирует на украинские инициативы по поводу встреч и мирного урегулирования.

«Многие сложности, и только потому, что Путин отказывается заканчивать свою войну и не слышит наших предложений встречи, предложений реальных переговоров и достойного мира», — заявил Зеленский.

Напомним, сообщение о дефиците горючего и резком росте цен в РФ говорилось ранее. В частности, со ссылкой на заявления представителей авиационной отрасли.

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