Дефицит топлива в Москве: россияне часами стоят в очередях на заправках

Дефицит топлива в Москве

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Российские СМИ сообщают о критической ситуации с топливом в Москве. В частности, на трассе Москва — Санкт-Петербург стоят километровые очереди на АЗС. Местные жители жалуются на отсутствие бензина и очереди.

В Москве критическая ситуация с топливом: что известно

Россияне снимают и выкладывают в соцсети видео, как стоят огромные очереди на заправки по трассе Москва — Санкт-Петербург. Местные жители называют ситуацию «ужасом» и жалуются на нехватку топлива.

«Какой ужас! Вы просто посмотрите, что творится в Москве! Километровая очередь на заправку — мы уже минут 40 здесь стоим. Я думал, до нас эта беда не дойдет», — жалуется россиянин.

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Відео: черги за паливом у Москві / соцмережі

Несмотря на огромные очереди на заправках и нехватку топлива, в Российском топливном союзе опровергают информацию о дефиците бензина. Там заявляют, что каждая московская АЗС снабжена горючим. А лимиты якобы вводят, чтобы предотвратить общественную панику и ажиотаж.

Те заправки, которые еще продают топливо в Москве, принимают только наличные деньги. На АЗС говорят, что ограничение продажи топлива происходит «по техническим причинам».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских признал, что ограничивать продажу бензина на российских заправках начали из-за украинских ударов БпЛА и проблем с логистикой.

Ограничения на продажу топлива в Москве

Российский топливный рынок охватил масштабный кризис, который заставил одну из ведущих нефтяных компаний страны, «Татнефть», ограничить отпуск бензина и дизельного топлива на всех своих заправках.

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Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что такой дефицит является закономерной расплатой для рядовых граждан за военную авантюру Кремля.

Проблемы со снабжением больше всего проявились в Москве и Санкт-Петербурге, где водителям ввели жесткие лимиты — не более 20 литров бензина и 40 литров дизеля в одни руки.

Аналогичный коллапс наблюдается и на захваченных украинских территориях. В Донецке машины стоят в огромных очередях на АЗС. Поэтому местным приходится ездить за бензином в РФ.

В то же время, в Крыму ситуация с логистикой для оккупационных войск стала настолько сложной, что командование РФ издало распоряжение маскировать топливные грузы и перевозить их гражданским транспортом.

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Украина ударила по ключевому НПЗ в Москве — последние новости:

Напомним, 16 июня в Москве, всего в 15 км от Кремля, вспыхнул масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Капотне после успешной атаки украинских дронов.

Удар, организованный Силами беспилотных систем совместно с СБУ и ГУР, стал ответом на атаку по Киево-Печерской лавре. Командующий СБС Роберт Бровди «Мадяр» назвал эту операцию «экономикой возмездия».

В результате атаки поражена установка ЭЛОУ АВТ-6, которая является «сердцем» предприятия и отвечает за первичную переработку нефти. Поэтому работа завода, который обеспечивает около 40% потребностей Москвы в бензине и 50% в дизеле, может быть полностью приостановлена или критически ограничена.

Хотя мэр города Сергей Собянин заявил о сбитии 25 дронов и лишь незначительных повреждениях, эксперты прогнозируют углубление топливного кризиса.

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