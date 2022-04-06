Дефолт или истощение валютных запасов: США хотят поставить Россию перед выбором

Дефолт или истощение валютных запасов: США хотят поставить Россию перед выбором

Вашингтон анонсировал новый пакет санкций против РФ.

Соединенные Штаты в координации со странами Группы 7 и Европейским Союзом введут новый пакет санкций против России в ответ на массовые убийства мирных жителей Киевской области.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, санкции будут введены против российских чиновников, членов их семей, российских госпредприятий и финансовых учреждений.

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"Эти ограничения включают запрет на новые инвестиции, увеличат расходы России и отправят страну дальше по пути экономической, финансовой и технологической изоляции. Эти меры приведут к деградации ключевых инструментов российской государственной власти, нанесут России острый и немедленный экономический ущерб и привлекут к ответственности российскую клептократию, которая финансирует и поддерживает войну Путина", — сказала Псаки.

Цель санкций, по словам пресс-секретаря Белого дома, состоит в том, чтобы "заставить Россию сделать выбор".

"У них нет неограниченных ресурсов. Российское правительство будет вынуждено выбирать между истощением оставшихся валютных резервов и дефолтом", — пояснила она.

Напомним, Владимир Зеленский заявил о готовящемся новом пакете санкций против РФ.

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