Декларация "Большой семерки" с гарантиями безопасности для Украины: опубликован полный текст

Страны G7 заявили о намерении предоставить Украине скорую и постоянную помощь в сфере безопасности, современную военную технику на суше, море и воздухе, а также экономическую помощь.

В среду, 12 июля, Офис президента опубликовал полный текст декларации "Большой семерки" (G7), содержащей гарантии безопасности для Украины.

Перевод этого документа опубликован на официальной странице президента Украины.

"Мы, лидеры "Группы семи" (G7), подтверждаем нашу непреклонную преданность стратегическим целям создания свободной, независимой, демократической и суверенной Украины в пределах ее международно признанных границ, способной защитить себя и сдержать будущую агрессию.

Мы подтверждаем, что безопасность Украины является неотъемлемой частью безопасности евроатлантического региона.

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Мы считаем незаконное и неспровоцированное вторжение России в Украину угрозой международному миру и безопасности, грубым нарушением международного права, в том числе Устава ООН, и несовместимым с нашими интересами безопасности.

Мы будем поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии столько времени, сколько потребуется.

Мы едины в нашей неизменной поддержке Украины, которая основывается на наших общих демократических ценностях и интересах, прежде всего на уважении Устава ООН и принципов территориальной целостности и суверенитета.

Сегодня мы начинаем переговоры с Украиной с целью формализации – через двусторонние обязательства по безопасности и договоренности, согласованные с этим многосторонним рамочным соглашением, согласно нашим соответствующим правовым и конституционным требованиям – нашей неизменной поддержке Украины, которая защищает свой суверенитет и территориальную свою целостность, восстанавливает экономику, защищает своих граждан и стремится к интеграции в евроатлантическое сообщество. Мы поручим нашим командам немедленно приступить к этим дискуссиям.

Каждый из нас будет работать с Украиной над конкретными двусторонними долгосрочными обязательствами и договоренностями в сфере безопасности, направленными на:

a) Обеспечение устойчивых сил, способных защищать Украину сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем путем продолжения предоставления:

помощи в области безопасности и современного военного оборудования на суше, в воздухе и на море с приоритетом на противовоздушную оборону, дальнобойную артиллерию и огневые средства дальнего действия, бронетехнику и другие ключевые средства, такие как боевая авиация, а также путем содействия повышению уровня оперативной совместимости с евроатлантическими партнерами;

поддержки дальнейшего развития оборонно-промышленной базы Украины;

тренировки и обучения украинских вооруженных сил;

обмена разведданными и сотрудничества;

поддержки инициатив по киберзащите, безопасности и устойчивости, в том числе для противодействия гибридным угрозам.

b) Укрепление экономической стабильности и устойчивости Украины, в том числе через усилия по реконструкции и восстановлению с целью создания условий, благоприятных для продвижения экономического процветания Украины, включая ее энергетическую безопасность.

c) Оказание технической и финансовой поддержки для удовлетворения неотложных потребностей Украины, вызванных войной с Россией, а также для того, чтобы Украина могла продолжать внедрять эффективную повестку реформ, которая будет поддерживать надлежащее управление, необходимое для продвижения на пути к евроатлантическим стремлениям.

В случае предстоящего вооруженного нападения со стороны России мы намерены немедленно провести консультации с Украиной для определения соответствующих дальнейших шагов. Мы намерены, согласно нашим соответствующим правовым и конституционным требованиям, предоставить Украине скорую и постоянную помощь в сфере безопасности, современную военную технику на суше, море и в воздухе, а также экономическую помощь, наложить на Россию экономические и другие расходы, а также консультироваться с Украиной по поводу ее потребностей при осуществлении ею права на самооборону, закрепленного в статье 51 Устава Организации Объединенных Наций. С этой целью мы будем работать с Украиной над расширенным пакетом обязательств безопасности и договоренностей на случай предстоящей агрессии, чтобы позволить Украине защитить свою территорию и суверенитет.

В дополнение к вышеперечисленным элементам мы остаемся привержены поддержке Украины путем привлечения России к ответственности. Это содержит работу над тем, чтобы цена агрессии для России продолжала расти, в том числе из-за санкций и экспортного контроля, а также поддержки усилий, направленных на привлечение к ответственности лиц, виновных в военных преступлениях и других международных преступлениях, совершенных в Украине и против нее, включая нападения на критически важную гражданскую инфраструктуру. Не должно быть безнаказанности за военные преступления и другие зверства. В этом контексте мы подтверждаем нашу приверженность привлечению виновных к ответственности в соответствии с международным правом, в том числе путем поддержки усилий международных механизмов, таких как Международный уголовный суд (МКС).

Мы подтверждаем, что, согласно нашим правовым системам, суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться обездвиженными, пока Россия не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине. Мы признаем необходимость создания международного механизма возмещения ущерба, потерь или ранений, нанесенного российской агрессией, и выражаем нашу готовность изучить варианты разработки соответствующих механизмов.

Со своей стороны Украина обязуется:

a) Вносить положительный вклад в безопасность партнеров и усиливать меры прозрачности и подотчетности партнерской помощи.

b) Продолжать реализацию реформ правоохранительных органов, судебной системы, борьбы с коррупцией, корпоративного управления, экономики, сектора безопасности и государственного управления, которые подчеркивают ее приверженность демократии, верховенству права, уважению прав человека и свободы СМИ, а также выводят ее экономику на устойчивую путь развития.

c) Продвигать оборонные реформы и модернизацию, в частности, путем усиления демократического гражданского контроля над вооруженными силами и повышения эффективности и прозрачности в оборонных учреждениях и промышленности Украины.

ЕС и его государства-члены готовы внести свой вклад в эти усилия и быстро рассмотрят модальность такого вклада.

Эти усилия будут продолжаться, в то время как Украина следует по пути к будущему членству в евроатлантическом сообществе.

Другие страны, желающие внести свою лепту в эти усилия, направленные на обеспечение свободной, сильной, независимой и суверенной Украины, могут присоединиться к этой Совместной декларации в любое время".

Напомним, президент Владимир Зеленский во время выступления на Совете Украина-НАТО в среду, 12 июля, страны-участники Североатлантического Альянса должны присоединиться к пакету гарантий безопасности для нашего государства.

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