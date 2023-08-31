Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Декоммунизация идет полным ходом: на орбите Земли распался старый советский спутник

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
73
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Декоммунизация идет полным ходом: на орбите Земли распался старый советский спутник

На орбите Земли распался старый советский спутник / Фото: pixabay.com

Произошло это примерно в 1400 километрах от Земли.

На орбите Земли распался старый советский спутник. Произойти это могло из-за столкновения с космическим мусором.

Об этом пишет Space.

Как отмечается, на орбите, примерно в 1400 километрах от Земли, распался старый советский спутник. Вероятно, произошло это из-за столкновения с космическим мусором.

"Недействующий советский спутник, запущенный в 1991 году, распался на семь обломков в результате столкновения с космическим мусором. Вероятно, эти осколки произошли от "Космос-2143" или "Космос-2145", запущенных на одной ракете", — сообщил астрофизик из космического мусора Джонатан МакДауэлл.

В то же время, исследователи обеспокоены другими советскими спутниками, которые до сих пор находятся на высоте 800 километров над Землей. Они могут помешать работе новых спутников.

Напомним, что в России еще одна операция пошла "не по плану" — "Луна-25" столкнулся с Луной и прекратил свое существование.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
73
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация