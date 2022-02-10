Делал ремонт и разбогател: в старом потолке хозяин дома обнаружил два чемодана с деньгами

Делал ремонт и разбогател: в старом потолке хозяин дома обнаружил два чемодана с деньгами

В одном из чемоданов была газета Cleveland Plain Dealer за 25 марта 1951 года и три пакета из вощеной бумаги с пачками долларов.

Житель Кливленда (США) случайно обнаружил в потолке два чемодана с 45 тысячами долларов. Обнаруженные деньги он планирует отдать за ипотеку.

Об этом сообщает The Sun.

Мужчина делал ремонт и под одной из деревянных панелей наткнулся на старый чемодан.

"Я вытащил его наружу и позвал жену. Внутри что-то было, но не тяжелое, как монеты или золотые слитки", — рассказал мужчина.

В чемодане была газета Cleveland Plain Dealer за 25 марта 1951 года и три пакета из вощеной бумаги с пачками долларов 1928-1934 годов выпуска. Затем мужчина нашел еще один чемодан, в котором тоже были деньги. В общей сложности сумма составила 45 тысяч долларов.

Напомним:

В шотландском Эдинбурге местная жительница Кэти Марсден нашла у себя на чердаке исторический документ, благодаря которому ей удалось разбогатеть. Женщина обнаружила копию Декларации независимости США 1776 году. Документ был продан анонимному покупателю за 4,42 млн долларов.

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