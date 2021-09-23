Делегации России в ПАСЕ запретили свободно передвигаться Страсбургом из-за прививки вакциной "Спутник V"

Российские делегаты назвали такие ограничения "дискриминацией".

Российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы не позволяют свободно передвигаться в Страсбурге из-за того, что россияне не привиты одной из вакцин, утвержденных европейским регулятором.

Об этом сообщает российское издание РБК со ссылкой на руководителя делегации, депутата Госдумы РФ Петра Толстого.

По его словам, членам делегации РФ позволили перемещаться только по маршруту от отеля до здания ПАСЕ. В предписании, которое они получили, сказано, что члены делегации не привиты одобренной ЕС вакциной, а РФ находится в красной зоне.

Российские делегаты признали такие ограничения дискриминацией и заявили, что будут участвовать в сессии ПАСЕ дистанционно. Член делегации РФ Владимир Круглый также выразил удивление по поводу того, что ВОЗ затягивает с регистрацией российской вакцины.

Напомним, ранее россияне подняли шум из-за новых инструкций в штаб-квартире ООН, которые требуют, чтобы каждый член делегации был вакцинирован. А российский "Спутник V" там также не признают.

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