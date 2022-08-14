Делегация Конгресса США сегодня снова прибыла на Тайвань: первые подробности

Делегацию возглавит сенатор Эд Марки (Демократическая партия). С ним также поехали члены Палаты представителей Джон Гараменди, Алан Лоуенталь, Дон Бейер (все из Демократической партии) и Аумуа Амат Коулман Радеваген (Республиканская партия).

Об этом говорится в сообщении посольства США на Тайване.

Сообщается, что американская делегация будет находиться на Тайване 14-15 августа.

Запланированы встречи с лидерами этой страны, чтобы обсудить американо-тайваньские отношения, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Фото: Associated Press

Напомним, 2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань.

Китай критически отреагировал на планы американских конгрессменов и лидер Конгресса посетить Тайвань. 28 июля между руководителями Китая и США состоялся более чем двухчасовой разговор. Китайский лидер Си Цзиньпин высказался так: "Играющие с огнем погибнут от него. Есть надежда, что США это четко поймут”"

Впоследствии Морское командование КНР сообщило, что начинает военные учения в Южно-китайском море, продолжавшиеся до 6 августа. В заявлении, как пишет издание Сhinadaily, говорится: военные силы находятся в состоянии повышенной боевой готовности и "будут вступать в бой с врагом по приказу".

Тайваньские военные в ответ развернули зенитные ракетные комплексы. Хотя преимущественно власти Тайваня не комментировали визит чиновницы из США.

Почему признанный только 14 государствами Тайвань имеет американскую поддержку

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