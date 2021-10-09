Делегация США проведет переговоры с "Талибаном" в Катаре: что известно

Встреча не означает, что США признают талибов легитимной властью Афганистана.
В субботу и воскресенье представители правительства США встретятся с руководством радикального исламистского движения "Талибан" для обсуждения путей облегчения эвакуации людей из захваченного Афганистана.
Об этом со ссылкой на собственные источники в пятницу, 8 октября, сообщает The Associated Press.
Отмечается, что переговоры состоятся в Дохе (столица Катара). В то же время, заверил собеседник издания, встреча не означает, что США признают талибов легитимной властью Афганистана.
Главным вопросом будет соблюдение лидерами "Талибана" своих обязательств относительно свободного выезда из страны иностранцев, в частности американцев, а также афганцев, которые ранее работали на Вооруженные силы США и их союзников.
Американская сторона также планирует оказывать давление на талибов, чтобы те соблюдали права женщин и девушек, многим из которых боевики запрещают возвращаться на работу и учебу, а также афганцев в целом.
США потребуют от "Талибана" формирования нового инклюзивного правительства, а также будут призывать их к предоставлению гуманитарным организациям свободного доступа к наиболее пострадавшим районам страны.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что "Талибану" "необходимо заслужить" международную поддержку.
Напомним:
- Радикальное исламистское движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, объявило полный состав нового правительства. Как и обещали талибы, женщин-министров в правительстве нет.
- Талибы считают, что создание постоянного афганского правительства может занять месяцы.