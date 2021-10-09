Делегация США проведет переговоры с "Талибаном" в Катаре: что известно

Делегация США проведет переговоры с "Талибаном" в Катаре: что известно

Встреча не означает, что США признают талибов легитимной властью Афганистана.

В субботу и воскресенье представители правительства США встретятся с руководством радикального исламистского движения "Талибан" для обсуждения путей облегчения эвакуации людей из захваченного Афганистана.

Об этом со ссылкой на собственные источники в пятницу, 8 октября, сообщает The Associated Press.

Отмечается, что переговоры состоятся в Дохе (столица Катара). В то же время, заверил собеседник издания, встреча не означает, что США признают талибов легитимной властью Афганистана.

Главным вопросом будет соблюдение лидерами "Талибана" своих обязательств относительно свободного выезда из страны иностранцев, в частности американцев, а также афганцев, которые ранее работали на Вооруженные силы США и их союзников.

Американская сторона также планирует оказывать давление на талибов, чтобы те соблюдали права женщин и девушек, многим из которых боевики запрещают возвращаться на работу и учебу, а также афганцев в целом.

США потребуют от "Талибана" формирования нового инклюзивного правительства, а также будут призывать их к предоставлению гуманитарным организациям свободного доступа к наиболее пострадавшим районам страны.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что "Талибану" "необходимо заслужить" международную поддержку.

Напомним:

Радикальное исламистское движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, объявило полный состав нового правительства . Как и обещали талибы, женщин-министров в правительстве нет.

. Как и обещали талибы, женщин-министров в правительстве нет. Талибы считают, что создание постоянного афганского правительства может занять месяцы.

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