Делегация США во главе с главой ЦРУ прибыла на переговоры на Кубу

Куба / © Associated Press

Директор ЦРУ Джон Ретклифф возглавил делегацию США во время неожиданного визита в Гаваны, где американские чиновники провели переговоры с представителями Министерства внутренних дел Кубы.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, этот визит стал первым сигналом возможного потепления отношений между США и Кубой.

Основной темой переговоров стала безопасность. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между правоохранительными органами, в частности, в вопросах региональной и международной безопасности.

«Обе стороны также подчеркнули свою заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества между правоохранительными органами в интересах безопасности обеих стран, а также региональной и международной безопасности», — говорится в сообщении.

Отдельно кубинская сторона подчеркнула, что Куба не представляет угрозы национальной безопасности США. Именно этот тезис стал одним из ключевых во время встречи.

В то же время Вашингтон пока не предоставил подробных комментариев по результатам переговоров.

Президент США Дональд Трамп ранее анонсировал возможность подобных контактов. Несколько дней назад он заявил, что две страны собираются переговорить.

По данным Reuters, правительственный самолет США был замечен в аэропорту Гаваны. Он покинул столицу Кубы в четверг днем, после чего кубинские государственные СМИ официально подтвердили проведение встречи.

Ранее сообщалось, что США существенно нарастили интенсивность разведывательных миссий у берегов Кубы, совершив десятки полетов авиации и беспилотников в последнее время.

Мы ранее информировали, что политически влиятельная кубинская американская община Флориды давит на президента Дональда Трампа, чтобы он полностью устранил коммунистическое руководство Кубы.

