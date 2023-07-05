Дельфины спасли мужчину, которого уже грызла акула: как это объясняют ученые

Хищница покусала туриста около пяти раз и он был уверен, что не выживет.

В Египте стая дельфинов отогнала акулу, успевшую покусать мужчину в Красном море, однако биологи объяснили, что млекопитающие преследовали собственные интересы.

Об этом сообщает Live Science.

На туриста Мартина Ричардсона напала акула-мако. Она покусала его рядом с пятой около пяти раз и мужчина потерял много крови. Турист был уверен, что умрет, однако неожиданно появилась стая дельфинов, которая отогнала акулу.

На место инцидента прибыли спасатели и отвезли Мартина на лодке в больницу. Мужчине пришлось наложить 300 швов.

"Я твердо верю, что дельфины спасли мне жизнь", – сказал турист.

Этот случай в одном из телешоу прокомментировал профессор кафедры биологических наук в Международном Флоридском университете Майк Гейтхаус. По его словам, маловероятно, что дельфины целенаправленно спасли жизнь мужчины.

"Дельфины видят большое облако крови и понимают, что поблизости есть акула. Вероятно, они хотели отпугнуть ее от своих детенышей, а не от Ричардсона", – объяснил ученый.

Напомним, в июне в Египте акула приплыла к берегу, потащила и съела российского туриста. Мужчина погиб на глазах у своего отца. Прибывшие на место происшествия спасатели уже ничем не смогли помочь туристу.

В том же месяце в Испании акула на пляже испугала туристов и довела пожилую женщину в море до панической атаки. Полиции не удалось найти хищницу.

В то же время в США весной мужчина избил редкую акулу на глазах у отдыхающих, поймав ее в воде в парке. Злоумышленник был арестован.

Читайте также: