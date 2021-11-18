Дели накрыл смог: из-за загрязненности воздуха ввели локдаун

В городе не работают школы, для транспорта были введены ограничения.

В Нью-Дели (столица Индии) и его пригороде с 5 ноября фиксируется резкое ухудшение воздуха. Жители жалуются на ухудшение самочувствия. Город затянуло густым смогом после того, как там провели традиционный масштабный фестиваль огней.

Об этом пишет ndtv.com.

Индекс качества воздуха (AQI) в Нью-Дели достиг отметки 451, показатель более 300 опасен для жизни.

В частности, в городе закрыли школы, остановлены все строительные работы, грузовикам запретили въезжать в город.

Чтобы избежать скачка заболеваемости и жертв, власти ввели в городе локдаун.

Как сообщалось, масштабные наводнения, вызванные сильными ливнями, охватили Канаду. В провинции Британская Колумбия эвакуируют целый город с населением в семь тысяч человек. В городе Меррит из-за мощных осадков с берегов вышла местная река и затопила три моста. Поломалась и городская система сточных вод.

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