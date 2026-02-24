Дело Эпштейна: экс-премьер совершил попытку самоубийства на фоне расследования — СМИ

Бывшего премьер-министра Норвегии Турбьерна Ягланда госпитализировали Фото Council of Europe

Реклама

Бывший премьер-министр Норвегии Турбьерн Ягланда госпитализирован после вероятной попытки самоубийства. Это произошло через несколько дней после того, как норвежская полиция начала антикоррупционное расследование, связанное с обнародованными материалами по делу Джеффри Эпштейна.

Об этом сообщает APA со ссылкой на Faytuks Network.

Согласно документам, опубликованным Министерством юстиции США, Ягланд и члены его семьи якобы посещали резиденции осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна в период с 2011 по 2018 год.

Реклама

После появления этой информации правоохранительные органы Норвегии инициировали расследование по подозрению в «обремененной коррупции» и провели обыски в его домах. По данным следствия, из резиденции в Осло был изъят ряд материалов.

Что было обнаружено в ходе антикоррупционного расследования

Подразделение по расследованию экономических преступлений подтвердило проведение обысков и заявило, что проверяет возможное получение подарков, поездок или ссуд в связи с должностными полномочиями Ягланда.

Ранее Комитет министров Совета Европы удовлетворил запрос норвежской стороны и лишил его дипломатического иммунитета.

Что известно об экспремьере Норвегии Турбьерна Ягланда

Турбьерн Ягланд возглавлял правительство Норвегии в 1996-1997 годах, был председателем Норвежского Нобелевского комитета и почти десять лет занимал должность генерального секретаря Совета Европы.

Реклама

Власти Норвегии заявляют, что основания для расследования обоснованы с учетом должностей, которые Ягланд занимал в период, охваченный обнародованными документами.

Напомним, действующий премьер-министр Великобритании Кир Стармер также оказался в центре скандала из-за назначения послом страны в США Питера Мандельсона, который дружил с Джеффри Эпштейном.

Также скандал с Эпштейном в очередной раз затронул президента США Дональда Трампа. Демократы Палаты представителей США обнародовали новый массив электронных писем покойного финансиста и осужденного сексуального преступника.

Отметим, что по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в организации сексуального рабства и подкупе свидетелей, вытекают все новые факты и скандальные файлы. Сам преступник был найден мертвым в тюремной камере 2019 года.