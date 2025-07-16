Дело Эпштейна грозит "поглотить" президентство Трампа: расследование углубило раскол в MAGA

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

предупредила, что то, как президент Дональд Трамп обращается с расследованием дела Джеффри Эпштейна, угрожает «поглотить его президентство». Это резкая критика со стороны человека, являющегося доверенным лицом президента, иллюстрирующего растущий раскол в коалиции MAGA.

Об этом заявила правая активистка Лора Лумер в интервью Politico в среду, 16 июля.

Лумер сравнила эту ситуацию с активным интересом СМИ к связям между первой кампанией Трампа в Белом доме и Россией.

Реклама

«Очевидно, это не полный обман, если учесть тот факт, что Гислейн Максвелл сейчас отбывает 20 лет заключения во Флориде за свои преступления и деятельность с Джеффри Эпштейном, который, как мы знаем, является осужденным сексуальным хищником», — сказала Лумер.

Она призвала президента назначить специального прокурора для расследования так называемых «файлов Эпштейна» — совокупности документов, доказательств и информации, связанной с делом Джеффри Эпштейна, его преступлениями сексуальной эксплуатации и торговли людьми, а также связями, которые являются предметом расследования.

Раскол в лагере Трампа

Скандал вокруг нового правительственного пересмотра доказательств, связанных с Эпштейном, который разразился в последние дни, повлек за собой раскол в движении MAGA из-за подхода администрации Трампа к делу. Президент пытается уйти от саги с Эпштейном. При этом он защищает генерального прокурора Пэм Бонди и называет все разговоры о его связи с Эпштейном обманом.

Ранее чиновники Белого дома активно обсуждали ожидаемое обнародование якобы «списка клиентов» Эпштейна. Однако в совместном отчете ФБР и Министерство юстиции на прошлой неделе заявили, что они не нашли доказательств существования такого списка или того, что умерший в тюрьме в 2019 году Эпштейн был убит. Это вызвало негодование в кругах MAGA.

Реклама

Хотя Лумер, бывшая доверенная личность Трампа, не готова полностью разрывать связи с президентом из-за этого дела, она признает, что ее «плохо расследовали». В сообщении на платформе X, сделанном после интервью, Лумер подтвердила, что дело Эпштейна является «отвлечением от невероятной работы президента Трампа по возвращению величия Америке» и что «полностью поддерживает Трампа».

Недовольство поклонников Трампа

Другие выдающиеся сторонники президента, связанные с MAGA, также предупредили, что Трамп может понести значительный репутационный ущерб даже среди своих сторонников, если не изменит курс. Опрос Quinnipiac University показал, что 63% избирателей не одобряют действия Трампа относительно файлов. одобряют.

Майк Флинн, бывший советник Трампа по национальной безопасности, написал в X, что Трампу нужно «собрать свою команду и найти способ двигаться дальше». Марк Митчелл из Rasmussen Reports сравнил скандал с Эпштейном с «Афганистаном» для Трампа, заявив, что он угрожает взорвать его политический капитал.

"Это не о парне, который умер в 2019 году, это о представлении двухуровневой системы правосудия и неподотчетного правительства", - добавил Митчелл.

Реклама

Консервативный комментатор Джон Соломон сообщил, что Трамп поддерживает назначение специального прокурора для расследования элементов дела Эпштейна. Сам Трамп выразил желание получить ответы и «разрешить прокурору сделать это».

Несмотря на рост недовольства, Трамп, похоже, остается непреклонным. В среду он снова назвал всю ситуацию «обманом», распространяемым демократами, и снова защитил действия Бонди. Он также заявил, что «потерял много веры в некоторых людей» из-за их критики подхода Белого дома к этому вопросу.

Напомним, что известно о преступлениях и смерти бывшего соседа Трампа по Мар-а-Лаго. По делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в организации сексуального рабства и подкупе свидетелей, найденного мертвым в тюремной камере 10 августа 2019 года, как и раньше, вопросов больше, чем ответов.