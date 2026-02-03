Дело Эпштейна: какие украинские модельные агентства фигурируют в секретных файлах

© tsn.ua

Обнародование из многомиллионного архива части документов по делу Джеффри Эпштейна вызвало резонанс в Украине из-за упоминания об украинских модельных агентствах и известных политических деятелях.

Среди массива файлов Минюста США, было обнаружено свидетельство о вероятном привлечении украинских моделей к сети секс-трафика скандального финансиста, в частности через контакты с киевскими агентами.

Пока правоохранители и исследователи анализируют масштабы этих связей, вероятные фигуранты списков уже начали публично комментировать свое появление в «архивах Эпштейна». Подробности — читайте в материале ТСН.ua.

Джеффри Эпштейн — что о нем известно и в чем его обвиняли

Дело финансиста Джеффри Эпштейна остается в центре внимания с тех пор, как в апреле 2025 года покончила с собой Вирджиния Джуффре, которая обвинила финансиста и британского принца Эндрю в сексуальной эксплуатации.

Известно, что Эпштейн начинал карьеру преподавателем физики и математики в Нью-Йорке, но в 1976 году перешел в финансы, основав компанию «J Epstein & Co». Он получил репутацию «неприлично богатого» финансиста с элитными связями, хотя источники его состояния оставались неизвестными.

Джеффри Эпштейн / © Associated Press

Эпштейн владел особняком в Нью-Йорке и имел дома в Париже, Флориде, Нью-Мексико. Также он имел частный остров на Виргинских островах, собственный авиапарк (который состоял из двух самолетов) и 15 автомобилей.

«Известным» на весь мир финансиста сделала организация организацией публичного дома для высокопоставленных чиновников со всего мира. Он вербовал несовершеннолетних девушек (некоторым было всего 14), принуждая их к оказанию секс-услуг себе и своим влиятельным друзьям. Среди вероятных клиентов упоминались: Билл Клинтон, Дональд Трамп (который ранее называл Эпштейна «прекрасным парнем») и принц Эндрю.

Сам Эпштейн утверждал, что все происходило по согласию, а возраст девушек ему якобы не был известен.

В 2005 году его в 2005 году его обвиняли в организации проституции по показаниям 30 девушек, впоследствии в 2008 году он признал себя виновным и заключил сделку со следствием. Тогда Эпштейн отсидел всего год в тюрьме и выплатил компенсации потерпевшим.

В 2019 году его повторно арестовали в аэропорту Тетерборо. К обвинениям в секс-рабстве добавился подкуп свидетелей (около 350 тысяч долларов). Тогда 66-летнему финансисту грозило 45 лет тюрьмы. Однако 10 августа 2019 года Эпштейна нашли повешенным в камере.

Большинство экспертов предполагают, что это было не самоубийство, а заказное убийство.

Кто фигурирует в деле Эпштейна

30 января 2026 года Минюст США обнародовал более трех миллионов страниц документов, включая тысячи видео и фото, передают издания АР и CNN. Несмотря на наличие непроверенных показаний от ФБР, файлы раскрывают резонансные детали:

Дональд Трамп — его имя упоминается более 3000 раз. В документах есть свидетельства о вечеринках в «Мар-а-Лаго», где Эпштейн якобы приводил детей для «аукционов» среди богачей. Также содержатся обвинения в изнасиловании несовершеннолетней;

Билл Гейтс — в письме за 2013 год Эпштейн утверждал, что помогал Гейтсу лечить венерическую инфекцию после контактов с «русскими девушками». Гейтс назвал эти заявления абсурдными;

Илон Маск — опубликована переписка за 2013 год, где Маск интересовался «удобным временем для визита» на остров Эпштейна. Состоялась ли поездка — неизвестно, но это подтверждает ранее скрытый уровень их коммуникации;

Стив Бэннон — свидетели рассказали о связях бывшего советника Трампа с Эпштейном.

Минюст отмечает, что документы могут содержать недостоверную информацию, поскольку они включают все полученные ФБР материалы без предварительной фильтрации.

В то же время издание The Telegraph финансист мог сотрудничать с Кремлем. Более того, в контексте встреч с Эпштейном более 1000 раз упоминается президент РФ Владимир Путин.

Опубликованные Минюстом материалы свидетельствуют, что среди женщин, которых Эпштейн предлагал для сексуальных контактов состоятельным и влиятельным мужчинам из разных стран мира, были и молодые россиянки.

Причастность украинцев к делу Эпштейна

В массиве обнародованных документов Джеффри Эпштейна, эксперты проекта Epsfilesnexus обнаружили 72 упоминания об Украине.

В то же время упоминается там и имя украинского политика Александра Вилкула, нынешнего главы военной администрации Кривого Рога.

Александр Вилкул / © Сайт президента Украины

В электронном письме за 2016 год неизвестный отправитель обращается к Эпштейну с просьбой помочь получить приглашение на инаугурацию Дональда Трампа для Вилкула, который назван «лидером украинской оппозиции».

Отправитель отмечает, что на его мать вышла подруга детства Тамара, которая работает на Вилкула. За организацию визита предлагалось «высокое вознаграждение».

Файлы Эптшейна

Автор письма сомневался, стоит ли соглашаться на эту сделку, и спрашивал Эпштейна, имеет ли тот желание встретиться с представителями украинского политика.

Дальнейшее содержание писем не разглашается, хотя сам Вилкул еще в 2017 году отчитывался о поездке в Штаты на мероприятия, организованные «партнерами».

Кроме этого, также были обнародованы записи (в частности стенограмма), в которых неизвестный адвокат называет экс-президента Украины Леонида Кучму среди своих заказчиков.

«Нас с братом нанял мой бывший студент Даг Шен — блестящий политический стратег, который консультировал семью президента. Нашей задачей было консультировать украинских юристов относительно записи (вероятно речь идет о «пленках Мельниченко» — Ред.). Я полетел в Киев, чтобы встретиться со своим клиентом», — говорилось в письме.

Среди недавно обнародованных документов по делу Джеффри Эпштейна, говорится о возможном привлечении моделей из Украины к оказанию «определенных услуг» финансисту.

Украинские модельные агентства фигурируют в деле Эпштейна

Руководитель киевского модельного агентства «Linea12 Models» Мария Манюк фигурирует в открытых архивах Министерства юстиции США. Документы указывают на ее контакты с окружением Джеффри Эпштейна.

Среди обнародованных материалов содержатся доказательства прямой коммуникации: скриншоты переписки за 2010 год, в которых Манюк обсуждала с Эпштейном возможность проведения встречи.

В ходе дальнейшей коммуникации Манюк коммуницирует с Жаном-Люком Брюнелем. Последний является фигурантом громкого дела 2020 года, когда французская полиция арестовала его по обвинению в изнасилованиях, сексуальной эксплуатации и вербовке молодых женщин в пользу Джеффри Эпштейна.

Переписка владелицы модельного агентства Марии Манюк с представителями из США / © из соцсетей

Также, в обнародованных документах упоминается агентство «L-Models». В обсуждениях представителей агентства говорится об организации «просмотров» девушек клиентами.

© из соцсетей

Кто такая Мария Манюк и что она ответила на обвинения

На момент переписки Мария Манюк была женой Юрия Громницкого. Громницкий был спикером вице-премьер-министра времен президентства Виктора Януковича Бориса Колесникова.

Мария Манюк / источник: Facebook / © из соцсетей

Юрий Громницкий (слева) и Мария Манюк (справа) / источник: tabloid.pravda.com.ua

В то же время он вел ток-шоу на «Первом национальном» («Демократия по-украински»), совмещая журналистику с пресс-службой Мининфраструктуры.

Колесников занимал должность вице-премьер-министра топлива и энергетики в 2010-2012 годах. В 2014 году после Революции достоинства против него было возбуждено уголовное дело по подозрению в растрате государственных средств при подготовке к Евро-2012.

В эфире «Сніданок 1+1» Маша Манюк объяснила содержание писем. По ее словам, это известие ее шокировало. Она подтвердила, что знала Жан-Люка Брюнеля около 20 лет как профессионального партнера и менеджера модельного агентства.

Она подчеркнула, что их коммуникация была сугубо официальной, и отрицает привлечение своих моделей к любой незаконной деятельности.

По словам Манюк, настоящий модельный бизнес ведется прозрачно через электронную почту, тогда как эскорт-услуги скрыто организовываются через мессенджеры.

Мария Манюк / фото: facebook — masha.manyuk

Об аресте Брюнеля и его связи с делом Эпштейна она якобы не знала, отметив, что даже не догадывалась о «двойной жизни» коллеги.

Опубликованное в сети письмо она назвала стандартным запросом на представление моделей для американского рынка, требующим официальных рабочих документов.

«Это письмо, которое они выложили, это стандартное совсем письмо, которое мы коммуницируем с агентствами, когда мы хотим репрезентовать модель на американском рынке. Эта система работает таким образом, что мы можем репрезентовать в Америку людей для нью-йоркской модели „Недели моды“ только на базе официальных рабочих документов», — отметила Манюк.

В то же время модельное агентство «L-Models» в комментарии для ТСН отрицали свою причастность к предоставлению эскорт-услуг, организации эскорта или любой деятельности подобного характера.

«Анализ фрагментов электронной переписки свидетельствует о том, что агентство «L-Models» упоминается исключено как одно из ведущих агентств в Киеве. Любые обобщающие или оценочные высказывания относительно эскорт-услуг, которые содержатся в этих материалах касаются других субъектов и не связываются с „L-Models“ ни прямо, ни косвенно», — прокомментировали в агентстве.

