Дело Эпштейна: конгрессмены обвинили Минюст США в сокрытии информации

Генпрокурор США Памела Бонди / © Википедия

Американские конгрессмены во время слушаний 11 февраля подвергли резкой критике генеральную прокурорку Пэм Бонди и Министерство юстиции по делу сексуального преступника Джеффри Эпштейна. Законодатели обвинили ведомство в выборочном раскрытии документов и возможной защите влиятельных лиц из круга доноров предвыборных кампаний и должностных лиц администрации президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщила корреспондентка Суспільного.

В ходе слушаний в Конгрессе США законодатели обвинили Министерство юстиции в выборочном раскрытии материалов дела Эпштейна и возможном сокрытии информации о влиятельных лицах.

Конгрессмен-демократ Джеральд Надлер подверг критике способ обнародования материалов. По его словам, Бонди не объяснила, почему имена жертв не скрыли от публики, тогда как имена подозреваемых закрыли.

«Она не ответила на этот вопрос и просто переводила внимание на другие темы», — отметил Надлер.

Надлер также заявил, что ему неизвестно о возможных связях Эпштейна с российской разведкой. В то же время, он недоволен тем, как Министерство юстиции ведет это расследование.

Республиканец Томас Масси призвал другие страны не ожидать результатов американского расследования, а проводить собственные. Он предположил, что дело может иметь глобальный масштаб, и любая упомянутая в файлах страна имеет юрисдикцию для расследования. Масси также назвал «шокирующей» информацию о министре торговли Говарде Лутнике и призвал его уйти в отставку.

Демократ Хесус Гарсия заявил о «четком паттерне» сокрытия влиятельных лиц от правосудия.

«Мы видим попытку защитить влиятельных людей, осуществлявших эксплуатацию детей, молодежи и женщин. Нам нужно добраться до дна этого явления — независимо от того, куда указывает вина», — сказал Гарсия.

Демократ также выразил мнение, что одним из приоритетов Бонди является защита Дональда Трампа, приближенных к нему людей и доноров предвыборных кампаний.

Конгрессвумен Прамила Джаяпал заявила, что во время слушаний Бонди демонстрировала нежелание отвечать на вопросы законодателей.

«Она показывала, что не считает себя обязанной отвечать Конгрессу, но это не конец. Мы будем требовать ответственности каждого причастного лица», — сказала Джаяпал.

По ее словам, Бонди не принесла извинения присутствующим на слушаниях жертвам за раскрытие их персональной информации, что, по мнению конгрессвумен, характеризует нынешнее состояние Министерства юстиции.

Что предшествовало

В конце января 2026 года Минюст США обнародовал более 3 миллионов документов и медиафайлов по делу Эпштейна.

Жизнь финансиста, обвиняемого в торговле детьми и сутенерстве, оборвалась в камере между двумя арестами (2008 и 2019 годов) еще до официального вердикта.

Хотя Дональд Трамп пытался задобрить электорат обещаниями полной прозрачности, медиа неоднократно фиксировали попытки Белого дома затормозить обнародование архивов, доступ к которым Конгресс окончательно санкционировал в ноябре 2025 года.

Давние контакты президента США с Эпштейном, подтвержденные визитами в Мар-а-Лаго, остаются острой темой, несмотря на заявления Трампа о разрыве отношений из-за безнравственности миллиардера. Это раскрытие стало финальным аккордом длительной юридической борьбы и резонансного процесса над сообщницей Эпштейна Гилейн Максвелл.