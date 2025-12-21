Дело Эпштейна: с сайта Минюста США внезапно исчезли некоторые файлы

Министерство юстиции не сообщило, почему файлы удалили и сделали ли это намеренно / © Getty Images

Реклама

С сайта Министерства юстиции США менее чем через сутки после публикации объемного архива по делу, связанному с Джеффри Эпштейном, исчезло по меньшей мере 16 файлов.

Об этом пишет 21 декабря AP.

Это породило новую волну подозрений о связях Эпштейна с нынешним президентом США Дональдом Трампом.

Реклама

Документы исчезли без объяснений со стороны властей и без уведомления общественности. Среди удаленных материалов были фотографии из домов Эпштейна, в том числе изображение произведений искусства и один снимок, на котором в ящике стола была фотография Трампа вместе с его женой Меланией Трамп, самим Эпштейном и соратницей финансиста Хислейн Максвелл, отбывающей срок по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Накануне были обнародованы еще файлы, связанные с делом Джеффри Эпштейна.

Как Трамп связан с Эпштейном

Во время своей президентской кампании 2024 года Трамп обещал обнародование «файлов Эпштейна». Но уже после победы на выборах все время пытался уйти от этого шага. Еще в июле он называл документы «ложью» и «скучными».

Давление на Трампа усилилось после того, как конгрессмены от Демократической партии из наблюдательного комитета Палаты представителей обнародовали три электронных письма, которые были среди 20 тысяч документов, истребованных от компаний, связанных с Эпштейном. В этих письмах упоминался действующий президент США.

Реклама

Трамп и Эпштейн обращались в тех же бизнес-общественных кругах в конце 1980-х годов и, судя по всему, стали близкими друзьями. В 1990 году Эпштейн приобрел дом, расположенный всего в трех километрах от угодья Трампа «Мар-а-Лаго» во Флориде.

В 2019 году Эпштейну выдвинули обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Тогда Трамп сказал: «Я не думаю, что разговаривал с ним последние 15 лет». После смерти Эпштейна Трамп призвал к полному расследованию дела своего бывшего друга. Шесть лет спустя американский президент снова вернулся к этой позиции.