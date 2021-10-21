Дело Габби Петито: в США нашли человеческие останки, которые могут принадлежать жениху убитой блогерши

Правоохранители также нашли рюкзак и блокнот, которые принадлежали Брайану Ландри.
Человеческие останки обнаружили в американском штате Флорида в среду, 20 октября, во время поисков Брайана Ландри, жениха загадочно погибшей блогерши Габби Петито.
Об этом сообщает CNN.
Правоохранители также нашли рюкзак и записную книжку, принадлежащие Ландри. Отмечается, что личные вещи разыскиваемого были залиты водой.
"Сегодня следователи обнаружили то, что похоже на человеческие останки, а также личные вещи, в частности рюкзак и блокнот, принадлежащие Брайану Ландри, — заявил во время брифинга спецагент ФБР Тампы Майкл Макферсон. — Эти предметы были найдены в районе, который до недавнего времени находился под водой".
Находки обнаружили в заповеднике в Норт-Порте вблизи тропы, которую часто посещал Ландри. Найденные останки еще предстоит идентифицировать.
Месяц назад тело Габби Петито, которая загадочно исчезла во время автопутешествия с женихом, обнаружили в национальном парке Вайоминга. Недавно правоохранители заявили, что блогершу задушили.
Несколько недель Габби и Брайан ездили по стране в фургоне, отчитываясь о путешествии сообщениями в Сети с хэштегом #vanlife.