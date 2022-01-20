Дело Гандзюк: апелляционный суд оставил под стражей бывшего главу Херсонской ОГА Мангера

Под стражей экс-голова будет находиться до 4 февраля 2022 года.

Киевский апелляционный суд во время рассмотрения жалобы оставил под стражей бывшего председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, обвиняемого в организации нападения и убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Отмечается, что соответствующее решение суд принял сегодня, 20 января. Эксголове продлили действие меры пресечения в виде содержания под стражей до 4 февраля 2022 без возможности внесения залога.

"20 января 2022 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на определение Днепровского районного суда города Киева от 7 декабря 2021 года, которой удовлетворено ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора и продлено меры в виде содержания под стражей до 4 февраля 2022 включительно без определения размера залога", — говорится в сообщении.

По результатам апелляционного рассмотрения определение Днепровского районного суда города Киева оставлено по-прежнему, апелляционную жалобу стороны защиты – без удовлетворения.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне произошло нападение на активистку Екатерину Гандзюк. Нападающий ждал жертву у подъезда и плеснул на девушку концентрированной серной кислотой. Женщина получила ожоги 30% тела. От полученных ожогов Екатерина скончалась 4 ноября. Ее дело сразу же переквалифицировали в законченное умышленное убийство.

В августе 2020 года Днепровский суд начал рассмотрение дела об убийстве Екатерины Гандзюк по существу. На скамье подсудимых вероятные организаторы – председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер и советник Алексей Левин. Бывший глава Херсонской ОГА обвиняется по трем статьям: ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") Уголовного кодекса Украины.

Игоря Павловского признали виновным в сокрытии преступления и назначили наказание в виде двух лет лишения свободы.