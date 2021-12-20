Дело МН-17: в суде россияне признали, что военные из курской бригады были на Донбассе

Дело МН-17: в суде россияне признали, что военные из курской бригады были на Донбассе

Подозреваемыми в деле трое россиян и один украинец, которые воевали на стороне России.

20 декабря прокуратура Нидерландов начала объявлять обвинения по делу сбитого малайзийского Боинга. Во время заседания суда защита обвиняемого признала, что военные РФ из 53-й зенитно-ракетной бригады Российской Федерации в июле 2014 года находились на оккупированной части Донбасса и воевали против Украины.

Об этом сообщает издание nu.nl.

Отмечается, подозреваемыми в деле трое россиян и один украинец, которые воевали на стороне России. Это главарь повстанцев Игорь Гиркин, его правая рука Сергей Дубинский, его помощник Олег Пулатов и командир гарнизона Леонид Харченко. По версии следствия, четверо мужчин привезли ракету "Бук", которой был сбит самолет, в Украину. Вместо этого подозреваемые заявляют, что не имеют никакого отношения к авиакатастрофе MH17.

Ни один из них не явился во время судебного заседания. Защита обвиняемого россиянина Олега Пулатова до оглашения вердикта требовала, чтобы к делу были приобщены показания свидетеля S45. Как отметила защита россиянина, этот свидетель входил в состав 53-й зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил России, находившейся на Донбассе в июле 2014 года. Ранее свидетель S45 заявлял, что "Бук" якобы не мог сбить Boeing, однако затем отказался от своих показов. Суд постановил, что прокуратура не имела права включать эти показания в материалы дела, и отказал адвокатам.

Суд не ожидает, что сможет принять решение по этому делу раньше второй половины 2022 года. В прокуратуре уверяют, что подозреваемых ждет справедливый суд.

Напомним, 17 июля 2014 года самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, по данным следствия, был сбит над контролируемым сепаратистами районом Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту самолета, погибли.

В мае 2018-го совместная расследовательская группа (JIT), занимающаяся расследованием убытия малайзийского Boeing над Донбассом 17 июля 2014 года, представила промежуточные результаты своей работы. Следователи установили, что ЗРК "Бук", из которого был непосредственно сбит Boeing, принадлежит к 53-й зенитно-ракетной бригаде российских ВС, которая дислоцируется в Курске.