Дело МН17: нидерландские прокуроры должны объявить приговоры обвиняемым в сбитии над Донбассом самолета

Окончательное решение суд планирует принять в конце следующего года.

Наказание за 298 убитых на рейсе МН17. Сегодня нидерландские прокуроры должны объявить, какие приговоры они потребуют для виновников трагедии в небе над Донбассом в 2014 году.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 22 декабря.

Заседания, на которых объявляют обвинения, продолжаются вот уже третий день. Прокуроры успели предоставить доказательства против четырех обвиняемых в причастности к уничтожению малайзийского Боинга. Речь идет о трех гражданах России — Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и Игоре Гиркине и украинце Леониде Харченко. Ни одного из них на заседании нет, их судят заочно.

На суде также подтвердили, что самолет сбили именно установкой "Бук", привезенной из России и никаким другим оружием. После оглашения обвинительного акта слушания возобновят уже в марте, когда свои аргументы сможет выложить защита. Окончательное же решение по делу MH17 суд планирует принять в конце следующего года.

Напомним, пассажирский Боинг "Малайзийских авиалиний" был сбит 17 июля 2014 года над временно оккупированной частью Донецкой области. Погибли 298 человек. Международная следственная группа не сомневается, что лайнер сбили россияне с российской ракетной установки "Бук", привезенной из России.