Дело МН17: прокуратура Нидерландов начнет 20 декабря объявлять обвинения

Объявление обвинительного акта будет продолжаться три дня.

Дело рейса МН17 – прокуратура Нидерландов сегодня в 11:00 по киевскому времени начнет объявлять обвинения по делу сбитого малайзийского Боинга и озвучит свои требования по приговору обвиняемым.

Об этом сообщили в эфире ТСН.Ранок 20 декабря.

В июле 2014 года на неподконтрольной Украине территории из российского комплекса "БУК" был, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур.

Обвиняемыми по этому делу проходят три гражданина России и один гражданин Украины. Из них только россиянин Олег Пулатов согласился сотрудничать со следствием, его представляют нидерландские адвокаты. Объявление обвинительного акта будет продолжаться три дня. После этого судебные слушания возобновят в марте, когда свои аргументы сможет выложить защита. Окончательное же решение по делу рейса МН17 суд планирует вынести в конце следующего года.