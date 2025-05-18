Дело о поджоге дома британского премьер-министра: полиция задержала второго подозреваемого

Британская полиция задержала еще одного подозреваемого в поджоге дома Кира Стармера / © Getty Images

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Британская полиция сообщила об аресте второго подозреваемого в причастности к серии поджогов объектов недвижимости, связанных с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Северном Лондоне. Накануне по этим же обвинениям был арестован гражданин Украины.

Об этом сообщает Reuters.

В заявлении полиции, опубликованном в субботу, 17 мая, говорится, что в лондонском аэропорту Лутон был арестован 26-летний мужчина по подозрению в сговоре с целью совершения поджога. Подробностей о личности задержанного в полиции пока не сообщили.

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Первый подозреваемый, гражданин Украины Роман Лавринович, предстал в пятницу, 16 мая, перед Вестминстерским магистратским судом по обвинению в трех поджогах, которые произошли на прошлой неделе.

Напомним, в поджоге дома Кира Стармера в Кентиш-Тауне, на севере Лондона обвиняют 21-летнего украинца Романа Лавриновича. Обвинение считает его причастным еще к двум поджогам, связанным с Киром Стармером — входной двери многоквартирного дома в соседнем Ислингтоне и автомобиля Toyota RAV4 в Кентиш-Тауне.