Дело о штурме Капитолия: суд решил, что Трампа можно привлечь к ответственности

Это было первое решение суда США, подтверждающее, что президенты могут быть привлечены к ответственности, как и любые другие граждане страны.

Федеральный судья отклонил просьбу экс-президента США Дональда Трампа снять с него обвинение во вмешательстве в выборы на основании "президентской неприкосновенности".

Об этом сообщает BBC.

Адвокаты Трампа утверждали, что его попытки изменить результаты президентских выборов в 2020 году входили в его президентские обязанности.

Однако судья Таня Чуткан не нашла правовых оснований для того, чтобы сделать вывод, что президент не может быть привлечен к уголовной ответственности, если больше не занимает руководящей должности.

"Какими бы иммунитетами ни пользовался действующий президент, в Соединенных Штатах может быть одновременно только один глава исполнительной власти", — заявила Чуткан.

Судья добавила, что президентство Трампа "не наделило его божественным правом королей избегать уголовной ответственности".

Это было первое решение суда США, подтверждающее, что президенты могут быть привлечены к ответственности, как и любые другие граждане страны. Трамп стал первым действующим или бывшим американским президентом, судимым по уголовному делу.

Как сообщалось, в июле Министерство юстиции США выдвинуло обвинение бывшему президенту Дональду Трампу по делу о штурме Капитолия. Его обвиняют по трем пунктам.

Напомним, 6 января на заседании Конгресса США должны были завершить официальную процедуру подсчета голосов избирателей и объявить Джо Байдена победителем. Сотни сторонников действующего на тот момент президента Дональда Трампа собрались возле Капитолия, чтобы выразить ему поддержку, и начали штурм здания. Конгресс прекратил заседание. Более 550 участников беспорядков были арестованы после нападения, в результате которого погибли пять человек, в том числе полицейский. После этого правоохранительные органы предъявили официальные обвинения более 1,2 тыс. участников штурма.

Напомним, ранее бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ему суммарно грозит 561 год заключения в рамках предъявленных в его адрес обвинений.

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