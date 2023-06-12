Дело о военных преступлениях РФ: в Литве возьмутся за Соловьева, Скабееву и Красовского

Литовский депутат пожаловался в прокуратуру, что эти пропагандисты систематически, методично и публично призывают руководство армии РФ и военных к военным преступлениям в Украине.

Генпрокуратура Литвы внесла расследование в отношении российских пропагандистов в общее дело о военных преступлениях РФ в Украине. В частности это касается пропагандистов Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой и Антона Красовского.

Об этом сообщил глава парламентского Комитета Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас.

Кащюнас в конце мая обратился к генпрокурору Литвы Ниде Грюнскене о привлечении Соловьева, Скабеевой и Красовского к уголовной ответственности за подстрекательство к военным преступлениям и преступлениям против человечности. Генпрокуратура решила провести расследование.

Как отметили в прокуратуре, этот вопрос будет расследован в рамках более широкого расследования – о возможной незаконной депортации украинских детей в Беларусь.

"Согласно поданному мною заявлению, в отношении трех граждан Российской Федерации Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой и Антона Красовского, возможно, причастных к военным преступлениям (…) будет проведено расследование в рамках уже начатого масштабного досудебного расследования под универсальной юрисдикцией по военным преступлениям и преступлениям против человечности в Украине", – говорится в сообщении Кащюнаса.

Он отметил, что Уголовный кодекс Литвы не предусматривает срок давности за подстрекательство к военным преступлениям и преступлениям против человечности.

Литовский парламентарий также уточнил, что в его заявлении к генпрокурору указано, что Соловьев, Скабеева и Красовский систематически, методично и постоянно публично призывают руководство российской армии, солдат и бойцов военизированных группировок "осуществлять запрещенное международным правом обращение с лицами и к убийству лиц, охраняемых международным правом в Украине".

"Кроме того, отмечается, что В. Соловьев подстрекает к совершению военных преступлений и преступлений против человечности в отношении других европейских государств и народов, в частности Литвы, Польши и Германии", — добавил Кащюнас.

Последние скандальные заявления пропагандистов

После атаки неизвестными дронами по Москве 30 мая Соловьев призвал уничтожить Киев, Одессу, Днепр, Львов и Ивано-Франковск. Пропагандист также соврал россиянам, что РФ воюет якобы не с Украиной, а с НАТО.

На следующий день после подрыва оккупантами Каховской ГЭС Соловьев призвал взорвать еще и Киевскую ГЭС, потому что тогда и "без ядерного удара погибнет много людей".

Кроме того, Соловьев заявлял, что нужно "денацифицированные" страны Балтии и угрожал, что это произойдет после того, как "закончат с Украиной", или же параллельно с ней.

Что касается Скабеевой, то в ноябре 2022 года она заявляла, что России в Украине "нужна такая активизация боевых действий, надо сжать и давить, чтобы они обращались к нам для перемирия или установления мира".

В декабре 2022 года Скабеева призвала "брать Киев", пока у президента Украины Владимира Зеленского было зарубежное турне.

Пропагандистка также придумала фейковую историю о сотрудниках СБУ, якобы играющих в настольный футбол мощами из Киево-Печерской лавры.

А Красовский в октябре 2022 года призвал топить украинских детей "в Тисине, прямо там, где "плыне кача".

В мае 2023 года в одной из пропагандистских программ Красовский с бранью заявил, что не изменил свое мнения об убийстве украинских детей.

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