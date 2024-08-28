Дело о затоплении яхты миллиардера возле Сицилии: у следствия появились подозреваемые

По информации источников, три члена экипажа яхты британского миллиардера Майка Линча находятся под следствием.

Итальянская прокуратура расследует действия трех членов экипажа яхты британского технологического магната Майка Линча в связи с затоплением судна во время шторма у берегов Сицилии.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в судебных органах.

Линч, его дочь и еще четверо пассажиров и один член экипажа погибли, когда роскошная 56-метровая яхта Bayesian под британским флагом перевернулась и затонула в предрассветные часы в прошлый понедельник, 19 августа, всего через несколько минут после начала внезапного шторма.

Через несколько дней прокуратура сообщила, что начала расследование по факту непреднамеренного убийства пассажиров яхты в результате действий, приведших к кораблекрушению по неосторожности.

В понедельник, 26 августа, стало известно, что 51-летний капитан яхты Джеймс Катфилд находится под следствием. Один из адвокатов Катфилда сообщил журналистам, что его подзащитный пока не будет отвечать на вопросы следователей, из-за "эмоциональной истощенности" и необходимости построить линию защиты.

Сегодня, 28 августа, источник издания сообщил, что у следствия появились еще двое подозреваемых – судовой механик Тим Паркер Итон и матрос Мэтью Гриффит. Паркер Итон, в частности, подозревается в "неспособности защитить машинное отделение и операционные системы яхты" во время шторма, а Гриффит может нести частичную ответственность за смерть людей из-за того, что в ночь трагедии находился на дежурстве.

Следствие продолжается. Официальные обвинения подследственным еще не предъявлялись.

Напомним, роскошная яхта с 12 пассажирами и 10 членами экипажа на борту затонула вблизи Сицилии в понедельник, 19 августа. Спасти удалось 15 человек.

Шесть пассажиров несколько дней считались без вести пропавшими — британский миллиардер Майк Линч, его 18-летняя дочь Ханна, и две супружеские пары друзей Линча. Из 10 членов экипажа погиб только судовой повар.

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