Мир
377
1 мин

Дело подрыва "Северного потока": о чем объявил подозреваемый украинец

Украинский подозреваемый по делу «Северных потоков» начал голодовку — адвокат заявил об ухудшении его состояния здоровья.

Дарья Щербак
Северный поток

Северный поток / © Associated Press

Украинец Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по подозрению в подрыве «Северных потоков», объявил голодовку.

Об этом сообщила его адвокат Николо Канестрини.

По его словам, Кузнецов отказывается от еды с 31 октября, требуя соблюдения базовых прав во время пребывания в тюрьме строгого режима.

Кузнецов, ожидающий решения о возможной экстрадиции в Германию, протестует против условий содержания. По словам адвоката, его клиенту не обеспечивают питание, совместимое с состоянием здоровья, что повлекло его ухудшение.

Адвокатк отметил, что украинец требует уважения права на надлежащее питание, достойные условия пребывания, доступ к информации и равное отношение с другими заключенными.

Николо Канестрини сообщил, что уже проинформировал компетентные органы Италии о голодании своего клиента. Он призвал администрацию тюрьмы и Министерство юстиции срочно вмешаться, чтобы обеспечить условия, отвечающие международным и конституционным стандартам.

«Голодование заключенного всегда тревожный сигнал. Никого не следует заставлять предпринимать такие крайние меры, чтобы добиться уважения к основным правам», — подчеркнул Канестрини.

Напомним, премьер-министр Польши четко заявил, что Варшава не будет выдавать Германии украинца, подозреваемого в причастности к подрыву «Северного потока-2», назвав главной проблемой само строительство российского газопровода.

