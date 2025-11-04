- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 377
- Время на прочтение
- 1 мин
Дело подрыва "Северного потока": о чем объявил подозреваемый украинец
Украинский подозреваемый по делу «Северных потоков» начал голодовку — адвокат заявил об ухудшении его состояния здоровья.
Украинец Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по подозрению в подрыве «Северных потоков», объявил голодовку.
Об этом сообщила его адвокат Николо Канестрини.
По его словам, Кузнецов отказывается от еды с 31 октября, требуя соблюдения базовых прав во время пребывания в тюрьме строгого режима.
Кузнецов, ожидающий решения о возможной экстрадиции в Германию, протестует против условий содержания. По словам адвоката, его клиенту не обеспечивают питание, совместимое с состоянием здоровья, что повлекло его ухудшение.
Адвокатк отметил, что украинец требует уважения права на надлежащее питание, достойные условия пребывания, доступ к информации и равное отношение с другими заключенными.
Николо Канестрини сообщил, что уже проинформировал компетентные органы Италии о голодании своего клиента. Он призвал администрацию тюрьмы и Министерство юстиции срочно вмешаться, чтобы обеспечить условия, отвечающие международным и конституционным стандартам.
«Голодование заключенного всегда тревожный сигнал. Никого не следует заставлять предпринимать такие крайние меры, чтобы добиться уважения к основным правам», — подчеркнул Канестрини.
Напомним, премьер-министр Польши четко заявил, что Варшава не будет выдавать Германии украинца, подозреваемого в причастности к подрыву «Северного потока-2», назвав главной проблемой само строительство российского газопровода.