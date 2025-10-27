Дело "Северного потока" не закрыто: Италия повторно разрешила экстрадицию украинца, подозреваемого в саботаже

Италия / © pixabay.com

Дело о диверсии на газопроводе "Северный поток" получило новый поворот: Апелляционный суд Болонья в Италии повторно удовлетворил запрос Германии об экстрадиции украинца, подозреваемого в причастности к саботажу 2022 года.

Об этом со ссылкой на адвоката подозреваемого сообщает издание Le Monde.

Речь идет о гражданине Украины по имени Серхи Кузнецов, которого немецкое правосудие подозревает в участии в подрыве критически важной энергетической инфраструктуры.

Это решение суда является повторным, поскольку впервые оно было отменено Верховным кассационным судом Италии.

Адвокат подозреваемого сразу объявил, что подаст апелляцию на это новое решение. Пока продолжается юридическая борьба, Кузнецов, категорически отрицающий предъявленные обвинения, будет оставаться под стражей в Италии.

Напомним, что украинец, подозреваемый в подрыве "Северных потоков", задержан в Италии в августе этого года, куда Сергей Кузнецов с женой и несовершеннолетними детьми прибыли на отдых.

Кроме того, в Польше в конце сентября задержали еще одного украинца - Владимира Журавлева, которого тоже подозревают в причастности к подрыву "Северных потоков".

В сентябре 2022 года на газопроводах Северный поток 1 и Северный поток 2 в Балтийском море произошли взрывы, в результате которых утекли около 800 миллионов кубометров газа.