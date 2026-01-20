Дело "Северного потока": задержанного украинца держат в жестких условиях — омбудсман

Сергея Кузнецова содержат в немецком СИЗО / © Дмитрий Лубинец facebook

Украинца Сергея Кузнецова удерживают в немецком СИЗО в режиме жесткой изоляции, что имеет признаки бесчеловечного обращения. Из-за системных нарушений прав человека и ограничения связи Украина требует срочного доступа к задержанному и приведению условий его пребывания в международных стандартах.

Об этом официально сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По словам омбудсмана, тревожные известия поступили от жены Кузнецова, посетившей его в Германии. В настоящее время украинская сторона готовит обращение в министерство юстиции и правозащитные органы ФРГ с требованием безотлагательно исправить ситуацию.

«Такой режим содержания может иметь признаки бесчеловечного и унижающего достоинство обращения и потенциально быть расценен как форма пыток, что недопустимо в соответствии с международными стандартами в сфере прав человека», — заявил Дмитрий Лубинец.

Прибавляет, что ситуация осложняется тем, что Сергея удерживают в секции для «особо опасных» лиц, где давление значительно выше, чем в других частях учреждения. Жена может видеть его всего один раз в месяц. С ноября мужчине не разрешили ни одного телефонного звонка, несмотря на наличие официального судебного разрешения, которое администрация объясняет техническими проблемами.

Кроме того, задержанному не выдают зимнюю обувь со склада, а вопрос должного питания до сих пор не решен. Омбудсман отметил, что будет настаивать на личном мониторинговом визите к месту содержания гражданина Украины. Он намерен лично проверить условия в СИЗО и провести конфиденциальный разговор с Сергеем Кузнецовым, чтобы обеспечить соблюдение стандартов Совета Европы и Конвенции ООН против пыток.

Что известно о подрыве «Северного потока»

Еще раньше, 26 сентября 2022 года, произошла разгерметизация нитей Северного потока-1 и Северного потока-2 в Балтийском море.

Тогда еще немецкие следователи считают, что раскрыли дело о взрывах по газопроводам «Северные потоки». По их версии, диверсия была организована украинскими властями, а экипаж яхты «Андромеда», который и совершил подрыв, действовал по приказу тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Однако в Польше в конце сентября 2025 задержали украинца — Владимира Журавлева, подозреваемого в причастности к подрыву «Северных потоков».

Также Верховный суд Италии принял решение об экстрадиции в Германию 49-летнего украинца Сергея Кузнецова, подозреваемого в причастности к взрывам на «Северных потоках». Известно, что украинец Сергей Кузнецов уже находится в городе Карлсруэ в земле Баден-Вюртемберг, где суд будет избирать ему меру пресечения.