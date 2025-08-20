Бейтс ждал казни в тюрьме штата Флорида 42 года / © Pixabay

Реклама

В США, во Флориде, был казнен сексуальный преступник и грабитель Кайл Бейтс.

Об этом сообщает Вild со ссылкой на AP.

67-летний преступник 42 года своей жизни провел в тюрьме и до последнего надеялся обжаловать свой приговор. Однако Верховный суд отклонил его апелляцию.

Реклама

19 августа 2025 дело Бейтса было закрыто, что стало десятым подобным случаем во Флориде в этом году.

«Это самое большое количество осужденных в штате за всю его историю», — говорится в сообщении.

История преступника

В 1982 году 24-летний вооруженный Бейтс ограбил страховой офис в округе Бэй (Флорида), похитил женщину, пытался ее изнасиловать и в конце концов убил. Также он сорвал с пальца погибшей бриллиантовое кольцо. Бейтс был задержан и в 1983-м осужден.

Завершение дела

С тех пор Кайл Бейтс ожидал завершения своего дела в государственной тюрьме Флориды. Губернатор-республиканец Рон Десантис дал указание завершить дело. И хотя адвокаты Бейтса подали апелляцию и предъявили обвинения в дискриминации, а также добавили аргумент, что Бейтс на момент совершения преступления страдал «органическим поражением мозга», суд не удовлетворил ходатайство.

Реклама

И 19 августа в 18:17 Бейтс был признан умершим «по завершении «судебных процедур». По данным Министерства юстиции, осужденный перед смертью отказался от последней встречи со священнослужителем, от последней трапезы и слова.

Издание отмечает, что в 2025 году в США стало известно о 29 подобных случаях.

Дело Кайла Бейтса стал десятым случаем только во Флориде за 2025 год. Это больше, чем в любом другом штате и в любой другой год, поскольку смертная казнь была вновь введена в США в 1976 году. Предыдущий рекорд во Флориде был установлен в 2014 году, когда таких случаев было восемь. В сентябре там должны завершить еще два дела.

Напомним, ранее речь шла о последнем жесте смертника Грегори Ганта, которого казнили азотом после более 30 лет в камере смертников. Перед смертью он поднял большой палец и показал знак мира.