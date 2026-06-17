Дело "золотого конвоя": Венгрия расследует нападение своих спецслужб на инкассаторов "Сбербанка"

Венгрия расследует захват украинских инкассаторов / © ТСН

Реклама

Венгрия инициировала масштабное внутреннее расследование действий собственных спецслужб из-за скандального перехвата конвоя украинских инкассаторов. Официальная проверка должна установить законность проведения этой сомнительной операции, в ходе которой местные силовики безосновательно конфисковали средства Ощадбанка и задержали 7 граждан Украины.

Об этом сообщает Index.

Бессчетные нарушения и внутреннее расследование

Инцидент произошел в марте 2026 года. Венгерские спецназовцы незаконно перехватили 2 украинских инкассаторских фургона, которые перевозили 35 миллионов евро, 40 миллионов долларов и 9 килограммов золота из Австрии в Украину. Во время этой операции силовики конфисковали имущество Ощадбанка, а украинских работников безосновательно удерживали в наручниках с мешками на головах в течение 29 часов.

Реклама

Официальная проверка выявила по меньшей мере 24 серьезных процессуальных нарушения во время проведения этой сомнительной операции против украинцев. Выяснилось, что прокуратура вообще не знала о подготовке масштабного захвата конвоя, а ордера оформлялись налоговой службой с грубым игнорированием закона.

Из-за общественного резонанса премьер-министр Петер Мадяр приказал 17 июня провести немедленное внутреннее расследование действий полиции и таможни. Двумя неделями ранее, 3 июня, Мадяр также публично заявил, что его предшественник, Виктор Орбан, в ручном режиме руководил работой спецслужб и использовал эти ведомства в собственных целях.

Политическое давление и шантаж Украины

Адвокат украинской стороны Лорант Хорват заявил, что конфискация банковского имущества отнюдь не связана с расследованием вымышленного отмывания денег. По его словам, настоящей целью этой дерзкой акции был жесткий политический шантаж Украины по функционированию нефтепровода «Дружба».

Юрист отмечает, что венгерские власти сознательно использовали государственные силовые структуры для осуществления прямого внешнеполитического давления на соседнее государство. В настоящее время прокуратура Будапешта ведет отдельное уголовное производство по факту незаконного лишения свободы 7 украинских граждан во время этого резонансного нападения.

Реклама

Напомним, в начале мая Венгрия вернула захваченные средства Ощадбанка. Украинский президент назвал это важным шагом в отношениях с Будапештом. Отметим, инкассаторские авто вернули еще в марте.

Новости партнеров