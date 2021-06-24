"Дельта" атакует страны: в Германии растет число заражений новым штаммом COVID-19

За неделю сильно возросло число заражений именно "Дельтой".

В Германии за последних семь дней выросло минимум в два раза число пациентов, у которых обнаружили новый штамм коронавируса COVID-19 "Дельта".

Об этом информирует институт Роберта Коха.

"Доля штамма "дельта" продолжает расти, она выросла вдвое в течение одной недели", — говорится в сообщении.

Если еще 18 июня на штамм вариант "Дельта" приходилось около 6% от общего числа заболеваний, то сейчас этот показатель возрос примерно до 15%.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала европейские страны ввести карантин для приезжих из тех стран, где есть большой процес распространения индийского штамма COVID-19, например, для туристов из Великобритании.

Новый штамм COVID-19 "Дельта" уже выявлено более чем 90 странах мира. Он распространен в Индии, России, Португалии и Великобритании.

По данным служб общественного здоровья последней, где новый штамм отвечает за более 60% заражений, он в 1,6 раз более контагиозный, а также в 1,45 раз увеличивает риск необходимости интенсивного лечения. Потребность в госпитализации возникает в два раза чаще, чем при инфицировании обычным штаммом COVID-19.

Ранее в компании AstraZeneca заявили, что их вакцина действенная против штамма коронавируса "Дельта".

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