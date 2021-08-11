"Дельта" делает невозможным формирование коллективного иммунитета от коронавируса - создатель Оксфордской вакцины

Проблема заключается в том, что этот вирус - не вирус кори.

Штамм коронавируса "Дельта" делает невозможным формирование коллективного иммунитета от COVID-19, ведь он будет заражать даже уже привившихся людей.

Об этом заявил профессор Эндрю Поллард, руководитель оксфордской группы по созданию вакцины от коронавируса, которая сотрудничает с AstraZeneca, — сообщают британские СМИ.

По его словам, даже если привить всех детей, это не остановит передачу вируса. В то же время он предложил позаботиться об оптимизации лечения тех, кто уже болеет COVID-19 в тяжелой форме, — пишет ВВС.

"Проблема в том, что этот вирус - не вирус кори. Если привить от кори 95% населения, вирус кори больше не может передаваться. Вариант "Дельта" будет заражать тех, кто привился. И это значит, что любой, кто до сих пор не вакцинировался, рано или поздно этот вирус встретит. И у нас нет ничего, что может полностью остановить его передачу", — цитирует его слова Guardian.

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Но нынешние вакцины эффективны в защите от тяжелых случаев коронавирусной инфекции и летальных исходов, но не от заражения. Пока третьи дозы вакцин лучше направить в страны, где они нужнее, где людям не хватает препаратов.

Эксперт заявил, что в то же время иммунные системы привившихся людей в течение десятилетий будут помнить, что получили две дозы вакцины, и защитят их от коронавируса.

Напомним:

Ранее во Львовской области зарегистрировали 7 случаев нового и гораздо более опасного штамма коронавируса "Дельта". Из семи пациентов, инфицированных "Дельтой", двое вернулись из России, двое — из Великобритании, один — из США.

нового и гораздо более опасного штамма коронавируса "Дельта". Из семи пациентов, инфицированных "Дельтой", двое вернулись из России, двое — из Великобритании, один — из США. Индийский штамм коронавируса "Дельта" определять пока имеют мощности не все области. Изменить эту ситуацию в Минздраве надеются до осени.

Изменить эту ситуацию в Минздраве надеются до осени. В свою очередь главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции может спасти жизнь. Как показывает опыт различных стран мира, самая высокая летальность от болезни, вызванной штаммом "Дельта", именно среди невакцинированного населения.

Министр Виктор Ляшко о распространении "Дельты" и к чему готовиться украинцам

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