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"Дельта" делает невозможным формирование коллективного иммунитета от коронавируса - создатель Оксфордской вакцины

"Дельта" делает невозможным формирование коллективного иммунитета от коронавируса - создатель Оксфордской вакцины

Associated Press

Проблема заключается в том, что этот вирус - не вирус кори.

Штамм коронавируса "Дельта" делает невозможным формирование коллективного иммунитета от COVID-19, ведь он будет заражать даже уже привившихся людей.

Об этом заявил профессор Эндрю Поллард, руководитель оксфордской группы по созданию вакцины от коронавируса, которая сотрудничает с AstraZeneca, — сообщают британские СМИ.

По его словам, даже если привить всех детей, это не остановит передачу вируса. В то же время он предложил позаботиться об оптимизации лечения тех, кто уже болеет COVID-19 в тяжелой форме, — пишет ВВС.

"Проблема в том, что этот вирус - не вирус кори. Если привить от кори 95% населения, вирус кори больше не может передаваться. Вариант "Дельта" будет заражать тех, кто привился. И это значит, что любой, кто до сих пор не вакцинировался, рано или поздно этот вирус встретит. И у нас нет ничего, что может полностью остановить его передачу", —  цитирует его слова Guardian.  

Но нынешние вакцины эффективны в защите от тяжелых случаев коронавирусной инфекции и летальных исходов, но не от заражения. Пока третьи дозы вакцин лучше направить в страны, где они нужнее, где людям не хватает препаратов.

Эксперт заявил, что в то же время иммунные системы привившихся людей в течение десятилетий будут помнить, что получили две дозы вакцины, и защитят их от коронавируса.

Напомним:

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