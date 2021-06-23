"Дельта плюс": в Индии новую мутацию коронавируса считают вариантом, вызывающим беспокойство

В стране зафиксировали уже 22 случая заражения новой мутацией коронавируса.

Индийские ученые, которые занимаются геномикой, назвали штамм коронавируса "Дельта плюс" "вызывающим беспокойство".

Об этом заявил Минздрав страны.

Таким называют вариант вируса, если есть доказательства, что он может быть либо более заразным, чем исходный, либо вызывает более серьезное заболевание или может противостоять действию вакцин или антител.

Штамм "Дельта плюс" имеет повышенную проницаемость, более сильное связывание с рецепторами клеток легких, возможное снижение ответа на антитела.

Напомним, что "индийский" штамм коронавируса выявили в стране в октябре 2020 года. Затем у него обнаружили три подвида. Они отличаются несколькими мутациями в белке и по-разному распространены в странах мира.

"Дельта"-штамм продолжает мутировать. Ранее в индийском штате Махараштра выявили разновидность "Дельта плюс". Районы, где есть этот вариант, заблокировали, в стране уже зафиксировали 22 случая заражения. "Дельта плюс" отличается наличием мутации, которая может снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что "Дельта"-вариант уже распространился более чем в 90 странах. При этом все существующие вакцины эффективны против мутации.

Как отмечают специалисты, "Дельта" сокращает время перехода от легкой симптоматики к тяжелым формам заболевания и обладает повышенной заразностью.

Ранее в ВОЗ сообщили, что поможет защититься от наиболее агрессивного штамма коронавируса "Дельта": полный уровень защиты обеспечивают лишь обе дозы вакцины.

Как сообщалось, вспышки подтверждены уже в Китае, США, Африке, Скандинавии и странах Тихоокеанского региона. Согласно исследованиям ученых, новый штамм передается быстрее предшественников, а также тяжелее переносится.

Читайте также:

Наиболее агрессивный штамм коронавируса "Дельта" уже возле наших границ : захватит ли он Украину и когда

: захватит ли он Украину и когда В Украине могут ввести ограничения на пересечение границы, чтобы остановить индийский штамм "Дельта"

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку