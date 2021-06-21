"Дельта плюс": в Индии обнаружили новый вариант местного штамма коронавируса

Генетики пытаются понять, является ли новый вариант доминирующим.

В индийском штате Махараштра обнаружили новый вариант штамма коронавируса, который получил название "Дельта плюс".

Об этом сообщает The Hindustan Times.

Уже обнаружено около 20 случаев нового варианта штамма коронавируса в четырех районах штата Махараштра — Синдхудурге, Ратнагири, Палгаре и Джалгаоне. Они были отправлены на секвенирование генома (определение аминокислотной или нуклеотидной последовательности от лат. sequentum — последовательность - ред.), чтобы понять, является ли новый вариант доминирующим.

Власти индийского штата подтвердили СМИ получение отчета о секвенировании генома от Института геномики и интегративной биологии, но пока отказались подробно обсуждать этот вопрос.

Содержание доклада ученых будет обсуждаться на заседании, которое состоится в понедельник, и тогда будут сделаны выводы.

Напомним, что в конце марта 2021 года в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с двойной мутацией. Этот вариант более заразен, чем коронавирус SARS-CoV-2. Также стало известно о "британском" и "бразильском" вариантах коронавируса, которые также отличались повышенной по сравнению с "обычным" COVID-19 заразностью.

Как сообщалось, "индийская" версия COVID-19 содержит две мутации, которые "помогают вирусу прикрепляться к клеткам". Одна из мутаций, E484Q, аналогичная E484K, обнаруженной ранее в "бразильском" и "южноафриканском" вариантах. Другая мутация, L452R, также была зафиксирована в "калифорнийском" штамме.

Медицинские эксперты из Великобритании пришли к выводу, что "индийский" штамм коронавируса, который постоянно меняется и очень заразен, распространяется значительно быстрее, чем другие мутации COVID-19.

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