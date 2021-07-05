"Дельта" штамм COVID-19 может вызвать серьезные заболевания: симптомы заражения

По мнению экспертов, "индийский" штамм уменьшает эффективность вакцин.
"Дельта" штамм коронавируса станет основным в мире и вызовет более серьезные заболевания, чем другие виды COVID-19.
Об этом со ссылкой на директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи сообщает телеканал NBC.
По мнению эксперта, "индийский" штамм коронавируса наиболее заразен, в результате чего в мире он станет основным и позволит правительству вводить новые ограничения. Он проще распространяется среди людей и снижает эффективность вакцин.
"По данным Центров по контролю за заболеваниями, на "Дельта" штамм, который впервые был идентифицирован в Индии, сейчас приходится 25% новых случаев COVID-19 в США. Он скоро станет доминирующей версии вируса, циркулирующей в стране", — пишет NBC.
Там также подчеркнули, что "Дельта" штамм может передаваться на 40—60% больше, чем штамм "Альфа".
Симптомы "индийского" штамма коронавируса
- головная боль, боль в горле, насморк и лихорадка;
- в некоторых случаях может наблюдаться одышка и кашель;
- тошнота и симптомы, похожие на отравление.
Напомним, что волна нового штамма коронавируса "Дельта" может накрыть Украину за одну ночь.