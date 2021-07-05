"Дельта" штамм COVID-19 может вызвать серьезные заболевания: симптомы заражения

По мнению экспертов, "индийский" штамм уменьшает эффективность вакцин.

"Дельта" штамм коронавируса станет основным в мире и вызовет более серьезные заболевания, чем другие виды COVID-19.

Об этом со ссылкой на директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи сообщает телеканал NBC.

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По мнению эксперта, "индийский" штамм коронавируса наиболее заразен, в результате чего в мире он станет основным и позволит правительству вводить новые ограничения. Он проще распространяется среди людей и снижает эффективность вакцин.

"По данным Центров по контролю за заболеваниями, на "Дельта" штамм, который впервые был идентифицирован в Индии, сейчас приходится 25% новых случаев COVID-19 в США. Он скоро станет доминирующей версии вируса, циркулирующей в стране", — пишет NBC.

Там также подчеркнули, что "Дельта" штамм может передаваться на 40—60% больше, чем штамм "Альфа".

Симптомы "индийского" штамма коронавируса

головная боль, боль в горле, насморк и лихорадка;

в некоторых случаях может наблюдаться одышка и кашель;

тошнота и симптомы, похожие на отравление.

Напомним, что волна нового штамма коронавируса "Дельта" может накрыть Украину за одну ночь.

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