"Дельта" свирепствует в США: зафиксировано наибольшее количество заболевших за полгода

Страна пересекла отметку в 35 миллионов заражений COVID-19.

Количество заражений коронавирусом в США с начала пандемии превысила 35 миллионов. Страна переживает новую волну роста случаев болезни, и новый более заразен штамм "Дельта", доминирующий в Соединенных Штатах, только обостряет ситуацию. В пятницу, 31 июля, Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) зафиксировали более 100 тысяч новых случаев COVID-19, что является наибольшим ростом за один день за последние полгода.

Об этом сообщает "Голос Америки".

В то же время динамика заболеваемости отличается от предыдущих волн: главные вспышки вируса — в местах с низким уровнем иммунизации: штаты Луизиана, Флорида, Арканзас и Миссиссиппи. А в наибольшей опасности серьезных осложнений — невакцинированные люди, составляющие около половины населения страны, отмечает The Hill.

Также издание напоминает, что среднесуточный показатель смертности значительно ниже, чем еще полгода назад — 300 смертей в день против 3500 в январе.

Едва ли не самая напряженная ситуация сейчас во Флориде. В воскресенье штат побил собственные рекорды по выявлению больных и госпитализаций — за сутки госпитализированы более 10200 человек — это самый высокий уровень в стране на душу населения, пишет USA Today.

На фоне призывов американских властей прививаться, чтобы защитить себя и других от серьезного течения болезни, по сравнению с концом июля ежедневное количество вакцинаций выросла в среднем с полумиллиона до 660 000 в сутки. В апреле этот показатель достигал 3 миллионов.

В то же время, как сообщают американские СМИ, ввиду отказа части людей иммунизироваться, больницы вынуждены выбрасывать просроченные вакцины. С декабря, когда в США утвердили для экстренного использования первые препараты, таким образом было выброшено более миллиона доз вакцин, подсчитало издание New York Times. Больше всего доз было потеряно в последние месяцы.

Напомним:

Администрация американского президента Джо Байдена разрабатывает план, который потребует полной вакцинации от COVID-19 почти от всех иностранцев, которые захотят посетить США.

от COVID-19 почти от всех иностранцев, которые захотят посетить США. Недавно пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США пока не планируют отменять ограничения на въезд в страну для иностранцев из-за стремительного распространения нового штамма COVID-19 "Дельта".

на въезд в страну для иностранцев из-за стремительного распространения нового штамма COVID-19 "Дельта". Как сообщалось, американский штат Флорида стал новым "национальным эпицентром" COVID-19 в США после того, как местные власти сообщили о рекордных 21 683 новых случаях заражения коронавирусом.

Новости мира: в США из-за штамма "Дельта" маски рекомендуют носить даже вакцинированным

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку