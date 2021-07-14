"Дельта" уверенно шагает по миру: штамм обнаружили уже в 111 странах

"Дельта" уверенно шагает по миру: штамм обнаружили уже в 111 странах

За последнюю неделю наблюдалось увеличение количества новых случаев коронавируса в мире.

Штамм "Дельта", который впервые обнаружили в Индии, зафиксирован минимум в 111 странах и территориях.

Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Статистика по другим штаммам коронавируса в мире выглядит так: вариант B.1.1.7, который вышел из Великобритании и который ВОЗ классифицирует как "Альфа", зафиксировали в 178 странах и территориях; вариант "Бета" (B.1.351) из Южной Африки — в 123 странах и территориях; вариант "Гамма" (P.1) из Бразилии — в 75.

В ВОЗ сообщают, что за последнюю неделю (5 — 11 июля) наблюдалось увеличение количества новых случаев коронавируса в мире на 10% по сравнению с предыдущей неделей. Число заболевших составило 2 996 465. Во всем мире заболеваемость COVID-19 росла в среднем ежедневно сообщалось о более 400 тыс. случаев по сравнению с 370 тыс. за предыдущую неделю. Количество смертей увеличилось на 3% и составило 55 830.

Также на этой неделе все регионы, за исключением Северной и Южной Америки, зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом.

В Африканском регионе наименьший процент прироста заболеваемости.

Больше всего новых случаев заболевания за прошедшую неделю зарегистрировано в Бразилии (333 030) Индии (291 789) Индонезии (243 119), Великобритании (210 277), Колумбии (174 320).

Регион Юго-Восточной Азии также зафиксировал значительное увеличение количества смертей. Регион Северной и Южной Америки сообщил о сокращении количества смертей на 11%.

Напомним:

Новую волну COVID-19 в Украине можно ожидать уже в этом месяце , а количество смертей от коронавируса уже в сентябре может составить от 54 тысяч до 70 000.

, а количество смертей от коронавируса уже в сентябре может составить от 54 тысяч до 70 000. Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в Украине появились новые подозрения относительно заражения людей опасным штаммом "Дельта". Однако точное количество таких больных неизвестно.

Что украинцам надо знать о штамме "Дельта"

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