"Дельта" в Израиле: половина инфицированных новым штаммом были вакцинированы от COVID-19

"Дельта" в Израиле: половина инфицированных новым штаммом были вакцинированы от COVID-19

По словам израильских врачей, около 90% новых случаев коронавируса, вероятно, были вызваны штаммом "Дельта".

В Израиле половина из тех, кто заболел новый и более опасный штамм коронавируса "Дельта", ранее были вакцинированы препаратом Pfizer.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Предварительные выводы израильских медиков свидетельствуют о том, что около 90% новых случаев коронавируса, вероятно, были вызваны штаммом "Дельта". Дети до 16 лет, большинство из которых привиты, составляют около половины зараженных.

По словам медиков, лица, которые были привиты, но все же заразились "Дельтой", легче переносят болезнь, чем невакцинированные.

На этой неделе израильское правительство объявило о вакцинации детей в возрасте от 12 до 15 лет. Уже несколько дней в стране регистрируется более 100 случаев заболевания в день. Это самый высокий показатель с мая.

Напомним, что в Израиле из-за штамма "Дельта" снова начали носить маски. Людям не рекомендуют летать за границу.

Реаниматолог из Израиля об эпидемической ситуации в стране и новых сведениях о "Дельте"

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