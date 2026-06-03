Демарш из-за морского дрона: Греция требует объяснений от Украины

Демарш Греции Украине / © Associated Press

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В Греции выразили демарш Украине из-за морского дрона. В Министерстве иностранных дел Греции сообщили, что Греция направила официальную дипломатическую жалобу Украине по поводу морского дрона, который обнаружили в мае на скалистом берегу на западе Греции.

Об этом сообщили в МИД Греции, пишет Ekathimerini.

Греция выразила демарш Украине из-за морского дрона

Представитель министерства Лана Зохиу сделала заявление о демарше Киеву во время брифинга для прессы в среду, 3 июня.

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Напомним, демарш — это дипломатическая мера, применяемая правительством одного государства перед правительством другого, чтобы выразить свой официальный протест, определенное предупреждение, требование или несогласие. Чаще всего это имеет целью привлечь внимание к определенному вопросу.

На прошлой неделе министр иностранных дел Джордж Герапетритис проинформировал главного дипломата Европейского Союза Каю Каллас о выводах греческих военных в отношении беспилотника.

Также этот вопрос обсудили с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой на неформальной встрече в Лимасоле.

7 мая дрон обнаружили рыбаки на острове Лефкада в Ионическом море. Его сразу передали военным.

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Пока считается, что потерявшийся в Греции дрон направлялся, чтобы атаковать российские подсанкционные суда.

Что известно об украинском дроне в Греции

Напомним, власти Греции расследуют появление боевого дрона у популярного курортного острова Лефкада, который обнаружил местный рыбак. Саперы уже совершили контролируемый подрыв аппарата, а для анализа серийного номера и навигационной системы привлекли специализированные военные подразделения.

Эксперты и медиа предполагают, что беспилотник похож на украинский Magura V3, который мог сбиться с маршрута во время охоты на российские танкеры «теневого флота» в Средиземном море. По информации СМИ, аппарат мог быть оснащен примерно 100 кг взрывчатки.

Министр обороны Греции Никос Дендиас подтвердил, что дрон, вероятно, прибыл из иностранного государства, однако призвал общественность не паниковать и заверил в способности страны противостоять современным угрозам.

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В то же время, инцидент вызвал острую критику со стороны греческой оппозиции. Оппозиционные силы, в частности партия PASOK и пророссийское «Греческое решение», обвинили правоцентристское правительство в сокрытии информации и недостаточной подготовке к морским угрозам, отметив, что этот случай создает риск втягивания Греции в военный конфликт.

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