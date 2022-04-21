Демарш на заседании G20: представители ведущих стран мира покинули встречу из-за России

Демарш на заседании G20: представители ведущих стран мира покинули встречу из-за России

Таким образом был продемонстрирован протест против Москвы из-за ее вторжения в Украину.

В среду, 20 апреля, во время закрытой сессии G20 в Вашингтоне министры финансов многих стран вышли, когда российский делегат начал свой доклад. Этот демарш прошел в знак протеста против российской агрессии в Украине.

Об этом написала в Twitter министр финансов Канады Кристия Фриланд.

"Мировые демократии не будут стоять в стороне перед лицом продолжения российской агрессии и военных преступлений", — говорится в сообщении.

Она также опубликовала фотографию чиновников, покинувших встречу, среди которых — министр финансов США Джанет Йеллен, глава Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла и президент Европейского центрального банка Кристин Лагард.

World's democracies не stand idly по face of continued Russian aggression and war crimes. Сегодня Канада и число наших демократических партнёров ходили от Г20 подробности, когда Россия реализована. pic.twitter.com/J67gU810sO — Chrystia Freeland (@cafreeland) 20 апреля, 2022

Украинские чиновники также выступили на сессии в качестве приглашенных гостей и также покинули ее во время презентации России.

Еллен и другие официальные лица присутствовали на сессии во время этих выступлений, но ушли, когда министр финансов России Антон Силуанов начал речь через видеосвязь.

Также читайте Китай выступил против исключения России из G20

Один из чиновник сообщил CNN, что министры финансов договорились заблаговременно бойкотировать участие России в заседании.

Ранее президент Байден заявил, что Россия больше не должна быть в G20, однако изгнание Москвы нуждается в поддержке всех членов. Это считается маловероятным, поскольку Китай заявил, что не поддержит это решение.

Напомним, западные страны готовились устроить скоординированные забастовки в знак протеста против вторжения России в Украину на встрече министров финансов G20 в Вашингтоне.

Читайте также: