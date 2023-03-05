"Демографическая петля" – в России стремительно сокращается население: The Economist

В Российской Федерации разворачивается демографический кризис. За последние три года страна теряла примерно на 2 млн человек больше обычного в результате войны, болезней и массового выезда.

Об этом пишет The Economist.

Пик численности населения в России наблюдался в 1994 году и составил 149 млн человек. К началу 2021 года население составило уже 145 млн человек.

А за последние годы оно сократилось еще больше: сначала из-за пандемии коронавируса, а затем из-за развязанной Путиным войны против Украины. Издание отмечает, что продолжительность жизни русских мужчин сократилась почти на пять лет, к тому же уровню, что и на Гаити.

По данным Госстата РФ, в 2020 и 2021 году население страны вместе сократилось на 1,3 млн, а смертность превысила рождаемость на 1,7 млн. Уменьшение было наибольшим среди этнических россиян, численность которых, согласно переписи 2021 года, сократилась на 5,4 млн в 2010–21 годах. Их доля населения упала с 78% до 72%.

Издание указывает, что если учесть смерти от коронавируса, погибших на войне россиян и сбежавших из страны из-за мобилизации, то получится, что в 2020-23 годах Россия теряла от 1,9 до 2,8 млн человек дополнительно к своему обычному демографическому ухудшение. Кстати, оно составило в 2020-21 годах примерно 1,3 млн человек. Население России может уменьшиться до 130 миллионов человек уже к середине столетия.

"Демографическая катастрофическая петля не уменьшила стремление Путина к завоеваниям. Но это делает Россию меньшей, хуже образованной и бедной страной, из которой убегает молодежь и где мужчины умирают в возрасте 60 лет. Вторжение стало человеческой катастрофой и не только для украинцев", — подчеркнули исследователи.

Напомним, издание Bloomberg писало, что путинская война и мобилизация приведут к самому масштабному демографическому кризису в России.

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