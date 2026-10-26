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ТСН в социальных сетях

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Мир
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Демократы готовят расследование сделки Трампа по российскому дизелю — Axios

Если после промежуточных выборов 3 ноября они получат контроль над одной или двумя палатами Конгресса США, проверка договоренностей станет одним из приоритетов партии.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Демократы готовят расследование сделки Трампа по российскому дизелю — Axios

Дональд Трамп / © Associated Press

Демократы, которые в следующем году могут получить ключевые посты в Конгрессе США, требуют от крупных банков и портов сохранить все документы, связанные с возможным импортом российского дизельного горючего и другими соглашениями в Россию.

Об этом сообщает Axios.

Инициативу возглавила сенатор-демократка Джин Шахин. К ней также присоединился республиканец Том Тиллис, свидетельствующий о поддержке этого требования представителями обеих партий.

Если Демократическая партия вернет контроль над одной или двумя палатами Конгресса США, расследование договоренностей президента Дональда Трампа с Москвой станет одним из ее приоритетов, сообщает источник.

Издание отмечает, что демократы уже готовят основу для проверки соглашения, в частности, собираются обеспечить сохранность документов, которые могут касаться возможных поставок российского дизеля и связанных договоренностей.

Что известно о начале расследования

24 октября были направлены письма шести крупным банкам, среди которых JPMorgan, Bank of America и Goldman Sachs, а также администрациям портов в Техасе и Нью-Йорке с требованием сохранить материалы, которые могут касаться импорта российского дизельного горючего и связанных с ним договоренностей.

В частности, речь идет о контрактах, транспортных документах, данных о судах и переписке с поставщиками, посредниками и американскими чиновниками. Подтвердить хранение этих материалов просят к среде, 28 октября.

Законодатели подвергают сомнению законность импорта российского дизеля и предостерегают, что такие операции могут способствовать финансированию войны России против Украины. В то же время, Министерство финансов США считает соответствующие договоренности законными.

В Белом доме подвергли критике инициативу демократов, обвинив их в том, что они сосредотачиваются на расследованиях против президента Дональда Трампа.

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