Демократы обещают проголосовать против отставки спикера Джонсона – конгрессмены назвали условие

Спикеру Палаты представителей Майку Джонсону предлагают срочно вынести на голосование законопроект о помощи Украине, чтобы остаться на своем посту.

Несколько конгрессменов из Палаты представителей США от Демократической партии дали понять, что не поддержат инициативу о смещении с поста спикера-республиканца Майка Джонсона, если он вынесет на голосование законопроект о помощи Украине.

Об этом пишет CNN.

"Если он сделает ответственный поступок, разрешив членам Конгресса проголосовать по законопроекту, который будет принят и отвечает интересам нашей национальной безопасности, а затем после этого несерьезный игрок, который не хочет управлять страной, подаст предложение о его отставке, то да, в таких обстоятельствах я бы предложила сесть за стол переговоров", — сказала представитель Демократической партии от штата Вирджиния Эбигейл Спанбергер.

Несколько других демократов Палаты представителей тоже дали понять, что они предложат отменить или отсрочить голосование по отставке Джонсона.

Представитель Демократической партии от штата Нью-Йорк Том Суоцци, который недавно занял место изгнанного Сантоса, заявил, что проголосовал бы за сохранение Джонсона на посту спикера, "потому что абсурдно, что его выгнали за то, что он поступил правильно, сохранив работу правительства».

Демократ Марси Каптур, которая представляет в нижней палате Конгресса США штат Огайо, заявила, что сейчас "было бы политически мудро спасти Джонсона".

Отставку Джонсона не поддерживает и лидер республиканского большинства в Палате представителей Стив Скализ. В комментарии журналистам он выразил уверенность в том, что спикер "не будет свергнут правым флангом".

"Мы должны объединиться и работать вместе, если хотим добиться цели", – подчеркнул Скализ.

Напомним, в Палате представителей США инициировали отставку спикера Джонсона. Инициатором стала представительница трампистского крыла в Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.

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