"Демонизируют Украину": резкая реакция МИД на скандальное заявление спецслужбы Грузии

Украинский МИД отвергает обвинения грузинских спецслужб о якобы причастности Киева к организации массовых протестов в Грузии.

Нынешние власти Грузии пытаются "демонизировать" Украину, чтобы решить свои внутриполитические вопросы.

Об этом сказал спикер украинского МИД Олег Николенко, комментируя обвинения Службы безопасности Грузии в якобы причастности Украины к подготовке "евромайдана" в Тбилиси.

"Обратили внимание на заявления представителей грузинского силового блока о якобы вовлечении украинской стороны в подготовку мятежа в Грузии.

Эта информация не соответствует действительности. Нынешние грузинские власти в очередной раз пытаются демонизировать Украину, чтобы решить свои внутриполитические вопросы", – говорит Николенко.

Он заверил, что Украина не вмешивалась, не вмешивается и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии.

Напомним, что грузинские спецслужбы обвинили Украину в подготовке "евромайдана" в Грузии.

Грузинская сторона утверждает, что якобы украинская разведка планирует организовать массовые протесты в стране после того, как Еврокомиссия откажет Тбилиси в предоставлении статуса кандидата в члены ЕС.

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