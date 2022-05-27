Демонстрация единства: Россия и Китай заблокировали санкции ООН против Северной Кореи

Предложение США ввести ограничения относительно КНДР из-за новых запусков баллистических ракет заблокировали два больших государства, которые демонстрируют свою солидарность.

В четверг, 26 мая, Китай и Россия наложили вето на предложенную США резолюцию о введении дополнительных санкций Организации Объединенных Наций против Северной Кореи из-за ее обновленных запусков баллистических ракет.

Об этом сообщает Reuters.

Остальные 13 членов Совета Безопасности ООН поддержали США.

Резолюция предлагает запретить экспорт табака и нефти в Северную Корею, лидер которой Ким Чен Ын является заядлым курильщиком. Также этот документ предусматривает занесение в черный список хакерской группы Lazarus, которая, по информации Соединенных Штатов, связана с Северной Кореей.

Голосование состоялось через день после того, как Северная Корея выпустила три ракеты, в том числе одну, считающуюся ее самой крупной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР), во время поездки президента США Джо Байдена в Азию. Этим "салютом" Байдену КНДР продолжила серию запусков баллистических ракет.

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Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд назвала это голосование "разочарование дня", отметив в своем выступлении, что Северная Корея совершила уже шесть запусков межконтинентальных ракет в текущем году и "активно готовится к проведению ядерных испытаний".

В последние 16 лет Совет Безопасности ООН постоянно и единогласно усиливал санкции, чтобы прекратить финансирование программ ядерного оружия и баллистических ракет Пхеньяна. В последний раз были ужесточены санкции против Северной Кореи в 2017 году.

Китай и Россия настаивают на ослаблении санкций вроде бы по гуманитарным соображениям.

"Введение новых санкций против КНДР — это путь в тупик", — заявил в Совете посол России в ООН Василий Небензя.

Посол Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил, что дополнительные санкции против Северной Кореи не помогут и приведут только к "негативным последствиям и эскалации конфронтации".

Генеральная Ассамблея ООН будет обсуждать Северную Корею в течение следующих двух недель в соответствии с правилом, которое требует от 193 членов органа собираться каждый раз, когда в Совете Безопасности налагается вето одним из пяти постоянных членов — Россией, Китаем, Соединенными Штатами, Францией или Великобританией.

Напомним, в среду, 25 мая, во время завершения визита президента США Джо Байдена в Азию вооруженные силы КНДР произвели запуск трех баллистических ракет в сторону Японского моря.

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