Демонстративный сигнал Путину: эксперт о том, почему Байден и Си отказались от участия в саммите G20

Российский диктатор Владимир Путин намерен принять участие в саммите "Большой двадцатки", который состоится 22 ноября в формате онлайн. При этом президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпинь отказались выступить на мероприятии.

Соответствующее решение двух политиков прокомментировал политолог Владимир Фесенко, передает 24 канал.

По мнению эксперта, у Байдена и Си мотивы – разные. Американский президент еще раз публично демонстрирует, что он не хочет быть на одной информационной площадке вместе с Путиным. В то же время у последнего есть другие мотивы, однако тот факт, что они вместе избегают этого онлайн-саммита, для нас — хорошая новость"

"Кроме того, есть определенные противоречия между Китаем и Индией, которые между собой соперничают за региональное лидерство", — отметил эксперт.

Что предшествовало?

Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин отказались участвовать в виртуальном саммите "Большой двадцатки" 22 ноября, где впервые с 2021 года выступит президент России Владимир Путин.

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