"Демонтаж": Дуда призвал ликвидировать российский "Северный поток-2"

Россия начала войну против Украины, а потому вести бизнес с агрессором нельзя.

Именно поэтому нужно полностью ликвидировать российский газопровод "Северный поток-2", проложенный на дне Балтийского моря.

Такое мнение высказал польский президент Анджея Дуды на саммите Крымской платформы.

"Я хотел бы напомнить, что "Северный поток-2" начал действовать после захвата Крыма, нет поворота к обычному бизнесу с Россией, нет поворота к таким связям, когда она воюет против Украины, оккупирует ее территории. Изменение политики на Западе это не просто прекращение "Северного потока-2", но также полная его ликвидация, демонтаж", — подчеркнул Дуда.

Кроме того, президент Польши сказал, что никогда не находился в Крыму. Дуда убежден, что посетит его: "Крым украинский, я верю, господин Владимир, что вы покажете мне Крым, я буду там, побываю на этом украинском полуострове".

Как сообщалось, вопреки войне России против Украины, вицеспикер Бундестага от Свободной демократической партии Вольфганг Кубики высказался за открытие газопровода "Северный поток-2" для заполнения газохранилищ на зиму. Мол, ее имеет веские причины не открывать "Северный поток-2".

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