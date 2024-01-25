"День! Динь! Динь! Запуск! Псссс, бум!": Трамп объяснил, как будет работать противоракетный щит США (видео)

Кандидат в президенты США Дональд Трамп на предвыборной встрече в Нью-Гэмпшире пообещал создать над страной противоракетный щит вроде израильского "Железного купола". При этом он с детской непосредственностью описал работу "невероятных технологий", за которыми наблюдал во время одного из визитов в Израиль.

Об этом сообщает NBC News, опубликовав видео фрагмента выступления Трампа.

"Я построю "Железный купол" над нашей страной, самый современный щит противоракетной обороны, изготовленный в США", — пообещал ведущий кандидат в президенты от Республиканской партии.

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По словам Трампа, он был поражен, когда увидел, как работает противоракетный щит. Пытаясь описать увиденное, политик использовал активную жестикуляцию и звукоподражание.

“Я это видел, это так невероятно... Эти ребята гении, у них мышцы не здесь [указывает на бицепс], у них здесь мышцы [указывает на висок], они спокойно заходят в комнату и “День! Динь! Динь! Динь!” [нажимает кнопки на воображаемой клавиатуре], у них есть всего 17 секунд, чтобы понять, что происходит, не правда ли? "Бомба!", "Ок. Запуск!", "Пссс, бууум!", — описал Дональд Трамп процесс перехвата вражеской ракеты, завершив жестом, изображающим мощный взрыв.

Такое описание вызвало смех у многих присутствующих.