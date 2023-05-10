"День Победы — священный для украинцев праздник": Захарова набросилась на Зеленского и Урсулу фон дер Ляйен

Представительница кровавого режима возмутилась, что с 2023 года в Украине 9 мая будут праздновать День Европы.

Представитель российского МИД Мария Захарова устроила истерику, потому что украинцы 9 мая будут праздновать День Европы, а День Победы. Она обвинила президента Зеленского в том, что он "отменил якобы священный для большинства украинцев праздник".

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Захарова набросилась на Зеленского, потому что мол "отменил День Победы, который якобы является "священным для большинства украинцев".

Также кремлевскую чиновницу не устроило то, что 9 мая в Киев приехала Урсула фон дер Ляйен. Она сказала, что президента Еврокомиссии по национальности немка и набросилась на нее.

"Она является представительницей европейских реваншистов и стремится просто отомстить нашей стране за своих нацистских предков и разгромное поражение, которое они потерпели 78 лет назад", — истерически заявила путинистка.

Напомним, Зеленский подписал указ о праздновании 9 мая Дня Европы. Президент Украины объяснил, почему украинцы с 2023 года 9 мая будут отмечать День Европы, а не День Победы, как это было раньше. Он подчеркнул, что сейчас, как и 80 лет назад, Украина снова страдает от войны и именно Европа нам помогает противостоять российской агрессии.

Глава государства предложил установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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